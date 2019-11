Las seis mejores herramientas gratuitas para convertir archivos Excel en bases de datos SQL

Usar hojas de cálculo es un sistema cómodo y flexible para manejar y consultar datos; un usuario de Microsoft Excel o de Google Spreadsheets es libre de combinar celdas, darle formato a las tablas o añadir comentarios a su contenido.

Pero la flexibilidad es un arma de doble filo, que viene acompañada de una mayor inconsistencia de los datos. Eso significa que existe una mayor probabilidad, por ejemplo, de realizar cambios accidentales en los datos y de que el tipo de dato (númerico, textual, etc) de una celda no sea el esperado.

Además, a partir de cierta cantidad de datos, las hojas de cálculo tienden a volverse inmanejables por su lentitud: teóricamente Excel es capaz de soportar hasta un millón de filas, pero las múltiples pestañas, tablas dinámicas y fórmulas acaban mucho antes con su aguante y con nuestra paciencia.

Sin embargo, las distintas tecnologías de bases de datos relacionales (con SQL, la más usada, a la cabeza) están pensadas precisamente para esta tarea, siendo más rápidas en su uso y más seguras a la hora de manejar los datos.

Por eso, te hemos preparado este listado de herramientas gratuitas que te permitirán convertir todos tus datos ya recopilados y organizados con Excel en bases de datos SQL:

MySQL for Excel

Disponible para Windows en la misma web oficial del proyecto MySQL, 'MySQL for Excel' es un complemento para el editor de hojas de cálculo de Microsoft, al que se accede desde el mismo panel de 'Datos' de éste, y que ofrece un asistente que guía al usuario con un perfil menos técnico a la hora de exportar datos MySQL desde Excel (aunque también permite realizar la conversión inversa, de MySQL a Excel).

Este complemento permite al usuario crear una tabla MySQL a partir de datos de Excel que seleccione: los tipos de datos se reconocerán automáticamente y se establecerán como predeterminados para la nueva tabla, y los nombres de cada columna SQL se establecerán automáticamente a partir de la primera fila de datos de la hoja.

Excel to MySQL

Dos aspectos diferencian esta herramienta de la opción anterior: en primer lugar, 'Excel to MySQL' es una sencilla herramienta online a la que deberemos subir nuestra hoja de cálculo; en segundo, no sólo nos proporciona el archivo .sql ya convertido, sino también el código SQL por si queremos generar la base de datos 'a mano'.

Una vez subido el archivo (es compatibles con los formatos .xls/.xlsx, .csv, .xml y .ods), la plataforma nos permite configurar aspectos como la inclusión de una columna extra para el campo 'Id', o el nombre de la tabla. En en siguiente paso, existe también la opción de indicar el tipo de dato de cada fila o si queremos prescindir de alguna de ellas.

Beautify Tools

Beautify Tools es el nombre de una (muy) amplia colección de herramientas online gratuitas que incluyen desde minificadores y validadores de código hasta herramientas de SEO, pasando por generadores de favicons y códigos QR, y conversores de unidades o archivos.

Es entre estos últimos donde podemos encontrar las utilidades 'Excel to SQL Converter' y 'CSV to SQL Converter', que nos permiten cargar nuestras hojas de cálculo y obtener un código SQL que podremos editar, si es necesario, antes de descargarlo.

BeautifyConverter

BeautifyConverter parece ser una versión corregida y aumentada de las Beautify Tools: contiene todas las utilidades presentes en la herramienta anterior, y añade otras nuevas, entre las que se encuentra 'TSV to SQL Converter', cubriendo así otro formato más de hojas de cálculo.

Las diferencias entre ambas opciones son pocas, al margen de la interfaz gráfica, la principal es que BeautifyConverter añade, en algunos casos, la opción de cargar el archivo a convertir desde una URL (y no únicamente desde nuestro PC).

Mr. Data Converter

Otra herramienta web de conversión gratuita, si bien hay varias cosas que diferencian 'Mr. Data Converter' de sus rivales ya reseñados. En primer lugar no tendremos que seleccionar y subir ningún archivo: los datos se incorporan desde Excel a través del copia&pega de toda la vida (y también nos da la opción de escribir sobre la marcha los datos separados por comas o tabuladores).

En segundo lugar, desde la misma interfaz tenemos la opción de seleccionar el tipo de código al que se convertirá la hoja de cálculo: no sólo MySQL, sino también XML, JSON, HTML, etc. No podremos, eso sí, descargarlo, sólo volver a copiar y pegar el código generado.

SQLizer.io

El uso de SQLizer es sencillo y pensado para resolverlo en un único paso: una vez entramos en la página web, seleccionamos el archivo de hoja de datos que queramos convertir (no sólo archivos Excel con extensión .xls/.xlsx, también .csv, .tsv, .xml y .json), y el tipo de base de datos al que debe convertirlo (bien MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server).

A continuación, podremos configurar otros aspectos obligatorios como el nombre de la hoja y el rango de las celdas que se tendrán en cuenta de cara al proceso de conversión, así como el nombre del archivo final.

La gratuidad de este servicio queda, por desgracia, limitada al uso no comercial de archivos de menos de 5000 filas de datos. A partir de ahí, cuenta con varias opciones a partir de los 15 dólares.

Imagen | Pixabay & RRZEicons (vía Wikimedia)