Trayectos iluminados y calles principales: así quieren Google Maps y Citymapper hacer nuestras rutas más seguras

Uno de los principales cambios de esta década que vamos a despedir próximamente ha sido que el uso del GPS se ha masificado. Si en la anterior vimo cómo los coches se llenaban de navegadores, ahora cada smartphones cuenta con uno o varios chips de geolocalización que nos permiten trasladarnos al destino andando, corriendo, en bici o en coche no solo para llegar a destino, sino para hacerlo de una forma teóricamente más eficiente.

En ese sentido, aplicaciones como Google Maps o CityMapper, que se utilizan diariamente para recorrer a pie grandes (y no tan grandes ciudades), son uno de los grandes aliados de los turistas o de personas que no conocen bien un lugar. Pero, en ocasiones, también pueden ser su peor enemigo, si las indicaciones que ofrecen no tienen el contexto de una ciudad o pueblo: zonas peligrosas o buenas pero con calles peligrosas, calles poco iluminadas, etc. A mí al menos me ha pasado caminando por ciudades como San Francisco donde sin saber cómo acabé en plena noche en uno de los barrios más peligrosos.

Ambas empresas están tomandoo van a tomar medidas que pueden ayudar a caminar de forma más segura. Veamos qué están planteando.

Google Maps y las rutas a pie iluminadas

Nuestros compañeros de Xataka Android se hen hecho eco de algo descubierto por XDA Developers en el código de Google Maps. La empresa de Mountain View está desarrollando una función que además de llevarnos por la ruta más rápida, que suele ser lo deseable, nos permita elegir que nos lleve por la ruta más iluminada a pie.

Código encontrado en la última beta de Google Maps. Imagen de XDA Developers

Para ello, Google Maps calificará las calles en base a su iluminación, resaltando en amarillo las más iluminadas. Esta iluminación formaría parte de una nueva capa de Google Maps, junto a otra similar como tráfico. La idea parece muy buena y la información no vendrá nada mal. El problema de esta función, que seguro que se va mejorando con feedback de los usuarios, es que la seguridad muchas veces no depende de la iluminación, y puede haber zonas con mucha luz poco seguras.

Quizá en el futuro puedan integrar información más relevante en este sentido como número de robos en una zona determinada, aunque el problema de variables como estas son la estigmatización que pueden producir en un barrio, lo que puede llevar a que por ejemplo, turísticamente se desinfle totalmente.

Citymapper ya cuenta con un modo de calles principales

Como decíamos, Citymapper es otro gran actor en la movilidad urbana, y hace poco ha desplegado una nueva función en su aplicación, que permite que elijamos entre dos modos para las rutas a pie. El modo 'Rápido', y el modo 'Calles principales', que es el que nos interesa. En lugar de buscarnos la ruta en la que llegaremos antes, como su propio nombre indica, con 'Calles principales' iremos por grandes avenidas que aquí sí, suelen estar mucho más transitadas, por personas y por tráfico de coches, motocicletas o autobuses.

Diría que esta feature se ha implementado porque había mucha gente (muchas mujeres) que pedían un “modo seguro” en las rutas a pie. Así que ahora puedes ir por las calles principales, que a priori estarán mejor iluminadas y habrá más gente. pic.twitter.com/wiwNGiTSTs — Analía Plaza (@lalalalia) December 2, 2019

También puede tener un enfoque turístico, en el sentido de dar paseos por calles importantes, aunque eso tampoco equivale en que dichas valles vayamos a presenciar más monumentos. Que se incluyeran variables como Google Maps va a incluir con la iluminación estaría bien para hacer las rutas más seguras. Con ello, y al ser herramientas tan usadas, hablamos de asegurar a millones de personas en todo el mundo.