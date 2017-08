¿Cuál es un Rembrandt original y cuál se ha creado con Photoshop?

Herramientas como Photoshop nos permiten dar vida a proyectos realmente alucinantes. El ejemplo perfecto es este alucinante trabajo realizado por Ankur Patar, un artista digital que vive en la India.

En la imagen superior vemos repetida ‘The Storm on the Sea of Galilee’ o ‘La tormenta en el mar de Galilea', pero una de estas obras ha sido creada por Rembrandt y la otra por el software de Adobe. Patar ha sido capaz de recrear a la perfección esta obra de 1633 utilizando imágenes de stock y su destreza con este programa.

"Me aproximé a la recreación de la misma manera que Rembrandt lo hubiera hecho".

Para conseguirlo, necesitó 20 días, comenzando por elegir las diferentes imágenes que podrían encajar en cada zona del cuadro: cielo, caras, olas del mar, barco, etc. De todos modos, afirma que tuvo que "pintarlo como si fuera un cuadro", comenzando por el fondo y llegando hasta la gente que aparece en primer plano.

En un video podemos ver cómo ha llegado a recrear esta pintura de uno de los maestros del barroco:

Todo esto forma parte de un reto de Adobe bautizado como 'Make a Masterpiece', en el que pedían a diversos artistas que recrearan pinturas que habían sido robadas, perdidas o destruidas. Una genial iniciativa traer a la vida obras que no están accesibles.

