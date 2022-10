Photoshop dejará de mostrar miles de colores a no ser que pagues (más): si no pagas, solo verás negro

Hace 10 meses, se hizo público que Adobe tenía previsto abandonar el acceso gratuito al sistema de colores de Pantone en futuras versiones de varios de sus productos incluidos en las suscripciones a Creative Cloud (concretamente, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Color y Capture). ¿La razón? Pantone había subido el precio de la licencia a pagar por parte de la compañía de software.

Las bibliotecas de colores Pantone llevaban formando parte de la suite de aplicaciones de Adobe desde la década de los 90. De hecho, en los últimos 60 años, Pantone se ha convertido en el estándar mundial de facto para describir colores entre creativos e impresores, algo importante por lo complicado de representar en pantalla colores-pigmento.

Pero la clave son las palabras 'de facto': Pantone no es un estándar, sino un sistema de gestión de colores comercial. Y eso conduce a situaciones como la actual. En aquel momento, Adobe habló de "buscar soluciones alternativas para minimizar el impacto", Pantone planteó que "continuaría buscando nuevos acuerdos con empresas centradas en el diseño digital"...

...y los profesionales del sector de la impresión y preimpresión empezaron a morderse las uñas pensando en la que les iban a liar, pues la imposibilidad de usar el sistema de Pantone causaría errores e inconsistencias de color en las obras ya creadas.

Al final, la solución alternativa consistió en eliminar gradualmente (a partir de la segunda quincena de agosto) la mayoría de las librerías del sistema de color de Pantone, pero manteniendo tres de la decena con que antes contaba (a saber: Pantone + CMYK con recubrimiento, Pantone + CMYK sin recubrimiento y Pantone + Metallics con recubrimiento).

Vamos, que te olvides de usar en tus creaciones con Photoshop colores de moda como Reflex Blue, Pantone Orange o Rubine Red.

Vale, pero ¿qué ocurre cuando uno de tus archivos *.PSD contiene un color Pantone no incluido en ninguna de las tres librerías antes citadas? Que Photosop te lo sustituye automáticamente por color negro, como puede verse en esta captura del experto en diseño Iain Anderson:

Fun times ahead for #Adobe designers. Today, if you open a PSD (even one that's 20 years old) with an obscure PANTONE colour, it will remove the colour and make it black. Pantone want US$21/month for access, and Solid Coated goes behind the paywall in early November. pic.twitter.com/BUxzViYFaQ