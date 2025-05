Llevo meses usando el modo razonamiento de ChatGPT y ya tengo claro cuándo merece la pena y cuándo es una pérdida de tiempo

Llevo usando ChatGPT desde el principio y aunque la primera vez me asombró tanto que me parecía magia, en estos casi tres años ha cambiado de forma brutal. Aun con margen de mejora ya era bueno, pero ahora es mucho mejor y más completo. Y todo esto lo digo siendo usuaria gratis: nunca he pagado ni un euro por ChatGPT y aún así estoy moderadamente contenta.

Más allá del lanzamiento de nuevos modelos como es el caso de o3 y o4-mini, el espectacular modo de voz avanzado o la generación de imágenes propia, ChatGPT ha crecido implementando nuevas funciones como el buscador, todo un dardo a la línea de flotación de Google o el razonamiento. Esta última función es menos intuitiva de entender y también más difícil de aprovechar. Me explico: si con el razonamiento logras que ChatGPT se esfuerce y piense más, ¿por qué no usarlo siempre?

En pocas palabras, porque sería un error tanto en resultados como en pérdida de tiempo. Eso sí, para darte cuenta hace falta probar bastante hasta ir definiendo claramente la línea que separa cuándo usar el razonamiento de ChatGPT y cuándo no merece la pena. Después de todo, hay respuestas que simplemente necesitan algunos hechos concretos y otros un análisis sesudo.

Cuándo merece la pena usar el razonamiento de ChatGPT

Con la búsqueda de ChatGPT no tenía demasiadas dudas: las respuestas rápidas y basadas en hechos que cambian con el tiempo son las candidatas ideales, pero para elegir cuándo conviene tirar del razonamiento no lo tenía tan claro. Sí, la idea es usarlo para tareas complejas, pero más concretamente yo diría que su escenario de uso son tareas creativas y problemas difíciles.

Tareas difíciles

Si te enfrentas a un reto que requiera descomponer en distintos niveles de información o evaluar múltiples opciones, el razonamiento de ChatGPT sale a la palestra para dar lo mejor de sí. Pienso por ejemplo en cuestiones de programación, planificar estrategias empresariales, resolver incidencias técnicas, elaborar campañas de marketing. Este modo permite analizar la situación desde diferentes perspectivas y tomar decisiones con fundamento.

Lo que hace el razonamiento de ChatGPT en cuanto a ofrecer pros y contras, adelantarse a posibles incidencias o dar ideas, así como proporcionar el paso a paso fundamentado es algo que marca la diferencia.

Para la toma de decisiones

Este es sin lugar a dudas mi marco de aplicación favorito y como contaba en el punto anterior, hace un análisis pormenorizado y a fondo. En general, cuando tienes que tomar una decisión con muchas opciones y variables, este modo permite considerarlo todo.

Piensa por ejemplo en elegir entre dos ofertas de trabajo o para elegir la mejor financiación. Por ejemplo, tenía la posibilidad de elegir un préstamo personal o una hipoteca para acometer la compra de mi casa y varias propuestas de diferentes entidades bancarias, cada una de ellas con su letra pequeña. Pasarle el PDF con la información para ayudarme a elegir lo mejor considerándolo todo era el ejercicio perfecto para ponerlo a prueba.

Si la explicación de ChatGPT se te queda corta

ChatGPT sin razonamiento vs con razonamiento

No será ni la primera ni la última vez que le paso una ley vía PDF para destripar y entender a fondo y no quedo satisfecha con ChatGPT a secas. Y lo mismo me ha pasado cuando, queriendo profundizar en algunos temas técnicos a nivel ingenieril, la respuesta del modo estándar me sabía a poco. Si necesitas respuestas extensas y precisas para comprender conceptos científicos, teorías o legislación, el razonamiento de ChatGPT funciona a las mil maravillas.

Tareas creativas

El razonamiento de ChatGPT también es la mejor opción para tareas creativas en general. Había usado ChatGPT a secas y me parecía bastante plano, predecible y exagerado, pero en el razonamiento he encontrado un equilibrio entre lógica, patrones e información importante y útil para desarrollar ideas innovadoras o mejorar las que tenía.

A título profesional, lo uso bastante para brainstorming, darle una vuelta de tuerca a los títulos, diferentes enfoques o ampliaciones, pero lo mismo puede aplicarse en el ámbito más creativo de la profesión, por ejemplo para tramas de personajes y giros.

Para todo lo demás, mejor la búsqueda o ChatGPT

Hay temas que por su sencillez no requieren de un análisis, pero además hay preguntas que solo admiten una respuesta sin demasiada explicación por ser hechos constatados (por ejemplo: ¿qué capitales de provincia del estado español empiezan por G) o cuyo contexto temporal las deja cerradas.

Mi resumen sería: si necesitas hechos, usa la búsqueda de ChatGPT, si necesitas un análisis profundo, entonces usa el razonamiento. Puedes usar las dos si necesitas ambas cosas, pero tengo claro que cuestiones generales o explicaciones de las que nos interesa tener un conocimiento básico merece más la pena apostar por ChatGPT a secas: ahorraremos tiempo tanto en leer como en el procesamiento, además de que a veces se lía más de la cuenta.





