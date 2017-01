Arch Anywhere te permite instalar Arch Linux puro y duro sin volverte loco en el proceso

¿Alguna vez te ha picado la curiosidad Arch Linux? Es de suponer que sí. No todos los días encuentra uno un sistema operativo que promete ser lo que uno desea, ni más ni menos. Si te ha picado la curiosidad, habrás intentado conseguirlo e informarte de qué hacer para instalarlo. En su wiki puedes encontrar una guía de instalación muy exhaustiva, que si eres un novato en el mundo Linux (o no te gusta complicarte demasiado la vida) te habrá parecido tremendamente complicada.

Tranquilo, puedes decirlo. No tienes de qué avergonzarte. Sólo diré que mi primera instalación de Arch Linux duró la friolera de ocho horas, mirando la wiki de la distro y dando pasitos muy tímidos y pequeños para no cargarme lo que ya había logrado. Nada de eso hubiera hecho falta de haber existido Arch Linux Anywhere. El proceso habría costado mucho menos, ya que con un script se instala todo el sistema, incluyendo el entorno gráfico.

Arch Linux Anywhere ya lleva unos meses entre nosotros. Su primera versión apareció en septiembre del años pasado, y se distribuye como una imagen dual de Arch Linux que puedes descomprimir en una unidad USB o en un DVD-ROM. La diferencia es que en este caso no tendrás que teclear nada a mano, ya que un script automático te dará una serie de opciones y después se encargará de instalar el sistema por ti, como ya hemos comentado.

Esta distribución también es compatible con máquinas virtuales, de forma que si quieres probar qué tal se desenvuelve el script antes de instalarlo podrás hacerlo a través de VMWare o Virtualbox.

Superando la barrera psicológica de la terminal

Los que ya llevamos unos cuantos años en esto de los ordenadores, ya hemos pasado antes por esa experiencia de una pantalla negra con un cursor que parpadea. Muchos usuarios más modernos, que llegaron conforme lo hizo el entorno gráfico, no. Cuando instalas Arch Linux, todo termina y puedes reiniciar tu PC te encuentras exactamente eso.

Es posible que muchos usuarios piensen "¿dónde está mi entorno gráfico?" Bien, antes dijimos que Arch Linux es lo que tú quieres que sea. ¿Cómo hace eso? Haciendo que el usuario se encargue de todo. Es lo que realmente significa que un sistema operativo sea verdaderamente personalizable, mucho más allá de ponerle iconos bonitos o una decoración particular en las ventanas.

Arch Linux Anywhere democratiza ese proceso muchísimo, de forma que el sistema sigue siendo personalizable y te tendrás que seguir encargando de todo como usuario, pero de una forma que lastra menos la experiencia para los más novatos. En palabras de sus responsables:

Cada aspecto de la instalación, del particionado del disco a instalar un escritorio, así como el software extra se toma en consideración, dejándote con un sistema Arch Linux totalmente usable, con tus programas favoritos de los Arch Repos incluidos. Instala Arch Anywhere, sin importar tu nivel de experiencia.

Y la lista no se acaba aquí. Incluye soporte para múltiples lenguajes, se puede instalar en ordenadores que usan UEFI en lugar de la BIOS tradicional, incorpora una wiki de Arch Linux offline y, además, aúna las imágenes ISO de 32 y 64 bits en un único lugar. No está mal para una imagen que pesa menos de 1 GB, ¿verdad?

Si aún así Arch Linux Anywhere no te convence, tienes a tu disposición otras distribuciones completas basadas en Arch, como son Antergos, Manjaro o Chakra Linux.

Imágenes | bruoneightwo, cranstonide

En Genbeta | Apricity OS, una nueva distro Linux que busca unir diseño y rendimiento basándose en Arch y GNOME