Disponible Fedora 27 con GNOME 3.26, LibreOffice 5.4 y Firefox Quantum, entre otras novedades

Ha tardado algo más de lo que estaba previsto, pero estos retrasos son prácticamente una tradición. El caso es que una de las distribuciones de Linux más populares y simbólicas, una de las grandes alternativas a históricos como Ubuntu, cuenta con nueva versión estable. Fedora 27 ya es una realidad.

Los usuarios que ya cuentan con Fedora en sus equipos pueden optar por usar el propio sistema operativo para actualizarse a la nueva versión, mientras que el resto puede descargar desde ya tanto la Fedora 27 Workstation como Fedora 27 Atomic Host desde getfedora.org o el servidor de torrents de Fedora Project.

El último GNOME y Firefox entre lo nuevo de Workstation

La edición de escritorio de Fedora 27 viene con GNOME 3.26 como entorno predeterminado, aunque existen imágenes con KDE Plasma, LXDE o LXQt.

En la nueva versión de GNOME, tanto los paneles de configuración de pantalla como de red han sido actualizados, mejorándose también el aspecto que presenta el panel de configuración general e incorporando compatibilidad con emojis. La búsqueda, además, suma desde ahora más resultados mostrando también acciones a realizar en el sistema operativo.

Check out what's new in the Fedora 27 Workstation, released today: https://t.co/Z1Od8T0jLH — Fedora Project (@fedora) 14 de noviembre de 2017

En el apartado de software, Fedora 27 Workstation incluye LibreOffice en su versión 5.4, con las últimas funciones añadidas, incluidas las mejoras de Writer y Calc, así como la posibilidad de firmar documentos mediante el estándar OpenPGP. Además del reciente lanzamiento de Mozilla, el esperado y prometedor Firefox Quantum, y Pipewire, un nuevo subsistema que ayuda al manejo de audio y vídeo en Linux.

Finalmente, la utilidad Fedora Media Writer también recibe mejoras y, ahora, permite crear tarjetas SD de arranque para dispositivos ARM como la Raspberry Pi. Una excelente noticia para los incondicionales de esta placa computadora y Fedora Workstation.

La puesta a punto con esta nueva versión llega también a Fedora Atomic Host, con una configuración de almacenamiento más simple, y a Fedora Server, que se actualiza esforzándose en ser más modular. Estos cambios y el resto de modificaciones pueden consultarse en su nueva web de documentación.

