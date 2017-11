Firefox Quantum, análisis: un nuevo navegador más rápido y ligero que lo tiene todo para superar a Chrome

Hoy, 14 de noviembre, es el día. Tras mucho tiempo con Chrome reinando en el mundo de los navegadores llegó el momento, de nuevo, para Firefox. En Mozilla llevaban tiempo presumiendo de mejores capacidades y mayor potencial. La buena gestión de la memoria iba a más, su rapidez sobresalía y la versión que iba a suponer un certero punto de inflexión estaba a la vuelta de la esquina. Y aquí está: es Firefox Quantum.

"Es un Firefox completamente nuevo, creado para cargar las páginas más rápido, ofrecer un desplazamiento más suave, y cambiar entre pestañas más rápido", afirma un texto que nos da la bienvenida. "Estas actualizaciones de rendimiento vienen junto con un diseño moderno e intuitivo. Comience a navegar y experiméntelo por sí mismo: el mejor Firefox hasta ahora".

¿Será verdad? Vamos a comprobarlo.

Quantum es más rápido, no cabe duda

Desde las versiones preliminares nos han dicho que Firefox 57 es mucho más rápido. Nos han asegurado que era el doble de rápido que hace un año —es decir, que Firefox 52— y que iba a ser completamente nuevo.

Por eso no podían quedarse simplemente con el número de la versión y tomaron la decisión de transmitir la magnitud de los cambios con un nombre: Quantum. El del proyecto anunciado en octubre de 2016. La intención era continuar con la senda emprendida por otro proyecto, Electrolysis y su navegación con multiproceso, para encarar el siguiente paso en forma de Project Quantum.

Una iniciativa cuyo fin último era el desarrollo de un motor web de última generación que estuviese listo para finales de 2017. Que ofreciese una experiencia de navegación más rápida, suave y fluida, sumando las bondades de Servo, una tecnología desarrollada en Rust que permite aprovechar al completo los núcleos del procesador del dispositivo. Una gran noticia.

El nuevo Firefox reparte el trabajo entre cuatro procesos, evitando duplicidades y mayores consumos

El resultado de todas estas mejoras está entre nosotros y, a priori, corrobora lo afirmado por Mozilla durante los últimos meses. Porque esta versión apunta a ser la más rápida de Firefox hasta la fecha. Lo notamos desde el primero segundo al comenzar a abrir pestañas, lo sentimos llevando a cabo una navegación habitual, parecieron refrendarlo ensayos como el del vídeo contra Chrome y vienen a confirmarlo pruebas con el benchmark Speddometer 2.0, hechas por la propia fundación.

Tal vez no estemos hablando de resultados tan extraordinarios como ellos muestran, pero el aumento de velocidad es realmente notorio. Quantum recuerda mucho a aquellos primeros Firefox que llegaron para ponerlo todo patas arriba y escuchar las demandas de los usuarios. Cambiar entre pestañas también es ahora más rápido y trabajar con ellas una delicia.

La gestión de memoria es otro gran punto, aunque con matices

Otra de las promesas que traía bajo el brazo Firefox Quantum era su buena gestión de la memoria. Nos aseguran que esta versión 57 consume un 30 % menos de memoria que Chrome y eso no es un dato baladí. Una de las grandes quejas dirigidas a Google es el gran consumo de RAM que hace su navegador, por mucho que intenten solucionarlo, y un rival importante en este ámbito podría hacerle daño en su cuota de mercado.

¿Mozilla logra darnos lo que promete? A priori, según una sencilla prueba que hemos realizado, parece que no. Hemos probado a abrir las mismas pestañas en Chrome y el nuevo Firefox, una con Genbeta, otra con Xataka, una tercera con YouTube y una última con The New York Times, y los números hablan por sí mismos. Lo visto, en nuestro caso, no ha sido positivo.

Con las mismas cuatro pestañas abiertas en Firefox Quantum y Google Chrome, el primero consume más memoria en contra de lo que promete.

La razón la desconocemos, pero puede influir desde el propio equipo a otras aplicaciones que en ese momento se estén ejecutando. Cabe decir que ambos navegadores estaban libres de complementos en la prueba.

Las mejoras que deberían experimentarse, y que seguramente muchos usuarios sí noten, tendrían que ver con los cambios introducidos para mejorar la velocidad y por la senda tomada para hacer suyo el multiproceso. Que no ha sido exactamente la tomada en su momento por Chrome, como vamos a ver.

Mientras que el navegador de Google va creado un proceso por cada pestaña que abrimos o cada extensión que está en funcionamiento, algo que podemos ver fácilmente en el administrador de tareas, Firefox crea cuatro procesos únicamente, independientemente del número de webs abiertas. El trabajo, por tanto, se reparte entre esas cuatro parcelas.

Si los navegadores se usan cada vez más como un sistema operativo, deben parecerse a estos

En lugar de tener diez pestañas con sus diez procesos, con recursos individualizados que crecen conforme se abren más, Quantum crea cuatro procesos y todo lo que necesiten las páginas abiertas se toma a partir de ellos. Sin crear duplicidades que pueden aumentar el uso de memoria desproporcionadamente, comprometiendo también la velocidad.

Utilizándolo en el día a día quienes más tendrían que notar esta forma de funcionar son los usuarios que mantienen multitud de pestañas abiertas en sus navegadores. Si en Chrome la lista se hacía infinita y esto provocaba una demanda de recursos en ocasiones desmesurada, en Firefox la carga no debería ser tan elevada y deberíamos apreciar de una forma clara que los cuatro procesos efectivamente llevan a cabo un mejor aprovechamiento de las capacidades del dispositivo.

Continuaremos realizando pruebas hasta comprobarlo.

La privacidad como asunto capital

Firefox, desde sus inicios, además de buscar la rapidez y un funcionamiento fluido, también ansiaba preservar la privacidad de sus usuarios. Ser respetuoso con ellos. En Mozilla no viven de los datos de quienes emplean su navegador y por eso se esfuerzan en convertir este campo de batalla en una de sus banderas.

Por esta razón toman prestadas características de navegadores anónimos como Tor, para evitar revelar esa huella digital de tu orenador, y se han esforzado en construir el modo de navegación privada "más potente".

Además de los clásicos de la navegación privada, como no recordar páginas visitadas, no guardar cookies, tampoco búsquedas ni archivos temporales, añade la protección contra el rastreo que tanto promocionaron en su momento. Esto significa, como sabemos, que estaremos a salvo de las webs que usan rastreadores que monitorizan nuestra actividad a través de internet. Muchos usuarios deseaban quedar ajenos al targeting y por fin, sin añadidos, van a poder cumplir su objetivo.

En tiempos de vigilancias, espionajes y prácticas abusivas, que un navegador puntero continúe esforzándose tanto por la privacidad debería alegrarnos a todos. Aunque no nos preocupe este asunto.

Los cambios también llegan al envoltorio

Aunque sabemos que no deberíamos juzgar un libro por sus tapas, lo bonito vende. Así que si en el nuevo Firefox cambiaba prácticamente todo por dentro, los cambios también debían notarse por fuera. Es decir, en la interfaz, donde se ha manifestado completamente su nuevo diseño

Photon busca abrazar el minimalismo, ser más limpio, más agradable y discreto, dejando atrás unas formas que a algunos se nos antojaban anticuadas. Por fin está a la altura de Chrome en este aspecto, aunque cualquier asunto estético siempre resulte subjetivo.

Se han renunciado a las formas redondeadas de las pestañas para optar, en este caso particular, por los ángulos con una silueta más rectangular. La barra de direcciones también ha sufrido cambios, permitiendo convertirla de igual modo en una barra de búsqueda. El área que ocupa puede ser modificada organizando iconos del navegador, de los complementos, añadiendo espacios extra para separar elementos y aprovechando el uso del llamado "menú de desborde", muy al estilo de Chrome. A pesar de que este, como rasgo diferencial, es independiente y no depende del menú convencional.

La opciones de personalización continúan siendo tan potentes como siempre y, según aseguran en el blog de Mozilla, existen "265,252,859,191,742,656,903,069,040,640,000 formas más de personalizar la nueva barra de herramientas". Casi nada. Los amantes de las personalizaciones más extremas pueden continuar estando de enhorabuena.

Firefox Quantum puede plantar cara a Chrome

Tras haber experimentado unas semanas con las versiones preliminares y unas horas con la versión estable de Firefox Quantum, podemos decir con toda seguridad que el nuevo navegador de Mozilla está a la altura de Chrome y la competencia estará más igualada que nunca.

La velocidad y la suavidad son evidentes, la buena gestión de la memoria RAM es notada por muchos usuarios, aunque nosotros no hayamos tenido el gusto, el nuevo diseño le sienta más que bien y, en general, Firefox 57 nos deja con muy buen sabor de boca. Todo, desde el trabajo en paralelo a la nueva arquitectura pasando por el renovado motor, parece notarse en su desempeño.

Con Firefox Quantum, Mozilla está en el camino correcto para plantar cara a Google Chrome, aunque el camino será largo

Con la excepción de ese problema que hemos tenido con la memoria y las extensiones que, por el cambio de arquitectura, puede que se queden atrás.

En unos meses llegará el momento de hacer balance y echar un ojo a las estadísticas. ¿Los de Mozilla conseguirán recortar distancias gracias a las bondades de Quantum? ¿En Google se pondrán las pilas para que ninguna mejora de la competencia pueda afectarles? No tenemos respuesta a estas preguntas, pero sabemos que este Firefox solamente quiere ser el principio de una vuelta al camino correcto. Este histórico de la web continúa muy vivo.

Para hacerte con él, si todavía no lo tienes, accede a la web de Mozilla y haz clic sobre "Descargar ahora". El nuevo Firefox será todo tuyo.

En Genbeta | "Estamos listos para recuperar los usuarios que se fueron a Chrome", entrevistamos al vicepresidente de Firefox