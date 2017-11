"Estamos listos para recuperar los usuarios que se fueron a Chrome", entrevistamos al vicepresidente de Firefox

El nuevo Firefox Quantum ya está disponible para todos los usuarios. Es sin duda uno de los lanzamientos más importantes de Mozilla en los últimos años y quizás en la historia de su navegador. La organización ha volcado todos sus esfuerzos en Firefox, ahora que han dejado atrás otros proyectos como Thunderbird y el mismo Firefox OS, todas las manos están trabajando para construir el mejor navegador posible.

Con motivo de la llegada del tan esperado Firefox 57 en Genbeta hemos conversado con Mark Mayo, Vicepresidense Senior de Firefox, sobre algunos de los aspectos más importantes de esta nueva versión, la importancia de la privacidad para el navegador de Mozilla, su eterna batalla con Chrome, y lo que espera al futuro de Firefox.

Cuando se habla de Firefox Quantum se suele hablar de velocidad y consumo de recursos, todo el mundo tiene algo que decir sobre lo rápida que es esta versión del navegador, y como consume menos recursos. Es algo que hemos probado, te dan unas enorme ganas de usar Firefox como tu navegador principal, quizás es el mejor momento para hacerlo.

Pero, hay otro cambio bastante importante en Firefox 57: la llegada de las WebExtensions. Los complementos para Firefox han cambiado oficialmente de modelo por uno nuevo y más poderoso, pero que lamentablemente ha reducido drásticamente la cantidad de complementos compatibles con la última versión de Firefox en este momento.

Sobre las WebExtensions

La nueva página de complementos de Firefox

Sobre este tema hemos preguntado a Mayo, y se ha mostrado mucho más optimista que preocupado por el tema.

Genbeta: Ahora que tenemos Firefox 57 y las WebExtensions son el modelo a usar, aún hay muchos complementos clásicos que faltan. ¿Qué hará Mozilla para animar a los desarrolladores a actualizar sus extensiones, y que tienen que decir a los usuarios que quizás actualicen hoy y se encuentren con que ahora les faltan algunos complementos, o muchos?

Mark Mayo: Lo que hemos estado viendo en Firefox es que vada vez menos y menos usuarios usan complementos. El ritmo al que los usuarios han estado personalizando Firefox ha estado bajando, menos de un tercio de los usuarios ya ni siquiera usan complementos.

Hemos hecho estudios, investigado y hablado con los usuarios y la mayor tendencia es que los complementos siempre se están rompiendo, y con el paso del tiempo por esta razón los usuarios aprendieron a dejar de usarlos.

Actualmente menos de un tercio de los usuarios de Firefox usan complementos para el navegador

La mayor y más importante queja de los usuarios era que su Firefox había dejado de funcionar, y en el 99% de los casos la solución era restablecer el navegador y desactivar los complementos.

Este ha sido el estado constante de Firefox por muchos años ya, y cuando combinas eso con el viejo modelo de extensiones de Firefox, el resultado para nosotros fue que cada vez menos desarrolladores estaban escribiendo complementos, o manteniendo sus complementos en funcionamiento.

Ahora que nos mudamos al modelo de WebExtensions hemos recibido la mayor cantidad de extensiones para Firefox en seis años, y la mayor razón es que ahora es muy fácil para quienes también crean extensiones para Chrome, Opera, Edge y Safari porque pueden compartir casi todo ese código con Firefox.

Están viendo llegar extensiones que habían dejado de ver hace muchos años

El top 10 de extensiones en las categorías más importantes han sido convertidos, con algunas excepciones. Hay algunas cosas que serán imposibles de hacer con el nuevo modelo, y para ese tipo de usuarios y complementos es el final del camino.

En un momento de transición siempre hay diferentes perspectivas, apreciamos que seguramente será difícil para un desarrollador que solo hacía complementos para Firefox y nunca había tocado las WebExtensions antes, tendrán que aprender cosas nuevas. Pero para casi cualquier otro desarrollador que también escribe extensiones para otros navegadores, su vida se ha hecho más fácil.

Hay un lado bueno y un lado malo, igual que para los usuarios. Los complementos viejos ofrecían cosas muy útiles para algunos usuarios y ahora no estarán, eso es lamentable, pero al mismo tiempo llega nueva utilidad para quienes quizás nunca hubiesen tocado los complementos antes.

Sobre la privacidad y la recolección de datos

Genbeta: Recientemente hubo una discusión en Mozilla Governance sobre un estudio que usaba privacidad diferencial para recolectar datos de los usuarios de forma anónima, pero este sería opt-out en lugar de opt-in, lo que levantó algunas preocupaciones entre los usuarios que están muy pendientes de su privacidad. ¿Planea Mozilla expandir esto más allá de un estudio en el futuro?

Mark Mayo: Hubo varias cosas desafortunadas en ese ejercicio, una fue la explicación sobre lo se estaba haciendo, creo que tomamos la visión más conservadora, en nuestro deseo de ser transparentes lo hicimos sonar peor de lo que realmente era.

Aunque creo que está bien, que es importante ser lo más claro posible acerca de lo que está pasando, y por supuesto llevamos a cabo ese experimento en menos del 1% de los usuarios y por supuesto los datos se borraron al final.

Si fuésemos a tomar ese camino en el futuro tendríamos que trabajar mucho para que sean los usuarios los que tomen la decisión y entiendan lo que está pasando.

Recuperar los usuarios que se fueron a Chrome

Genbeta: En agosto, Chris Beard (CEO de Mozilla) dijo que Firefox 57 sería un "big bang", y también admitió que muchos usuarios se fueron a Chrome porque ellos estaban ofreciendo una mejor experiencia de producto. ¿Crees que Firefox está finalmente listo para recuperar a esos usuarios?

Mark Mayo: Lo creo. Definitivamente. Es definitivamente algo que esperamos. Quizás gente que nos ha usado antes, gente que aprendió sobre la naturaleza de Mozilla y quién hace el producto, y eso los hizo sentir bien sobre usar Firefox.

Pero, cuando tienes una alternativa como Chrome, que especialmente trabajaba mucho mejor que Firefox con aplicaciones web grandes, la gente usualmente no quiere sacrificar su experiencia, aunque quieran irse con la empresa pequeña e independiente que solo hace un navegador, eso es todo lo que nosotros hacemos.

"Google es la empresa de publicidad más grande del mundo y ellos hacen Chrome para proteger ese negocio. No hay duda de que esa es la razón por la que Chrome existe".

Creo que mucha gente entiende las motivaciones de Google, quizás no piensan acerca de ello todos los días, no hablan de ello en la cena todos los días, pero entienden que Google es la empresa de publicidad más grande del mundo y ellos hacen Chrome para proteger ese negocio. Es muy obvio, no es un secreto, es la razón por la que Chrome existe, y resulta que es un excelente producto.

Chrome el producto era realmente genial, y fue mejor que Firefox por muchos años. Creo que muchos querían quedarse con nosotros pero Chrome era simplemente mejor.

"Creo que muchos querían quedarse con nosotros, pero Chrome era simplemente mejor"

Y ahora, Firefox no es solo tan bueno, sino quizás mejor. En promedio es más rápido y usa menos memoria que Chrome y sigue siendo hecho por los buenos, por gente que solo hace navegadores. Somos una compañía de navegadores, así que no hay intereses ocultos, no estamos defendiendo ningún otro negocio.

Con algo de suerte eso algún haga eco en las personas y recuperemos algunos de esos usuarios durante el próximo año, toma mucho tiempo ganarse de nuevo a los usuarios. Tenemos que seguir probándonos a nosotros mismos. Y si lo hacemos creo que tenemos una oportunidad.

Sobre el futuro de Firefox

Genbeta: Ahora que Firefox Quantum está finalmente aquí, ¿qué podemos esperar de Firefox 58 y el Firefox del futuro?

Mark Mayo: El futuro de Firefox será fantástico. Porque aunque este es un gran lanzamiento, crémos que es realmente competitivo, dentro de nuestra organización esta es apenas la primera meta completada, este era al sitio donde necesitabamos llegar para abrir el futuro.

Lo que estamos buscando ahora es tomar estas nuevas tecnologías en las que hemos estado trabajando con nuestro motor de investigación Servo y aplicarlas a Firefox. WebRender moverá la arquitectura de los años 90 al futuro.

Algo que me emociona mucho a mi personalmente son las pestañas, me encanta tener muchas pestañas abiertas. Con Firefox 58 y 59 vamos a llevar a un nivel enteramente diferente el uso de las pestañas con las WebExtensions, algo que ningún otro navegador tiene. Es algo por lo que no puedo esperar.

