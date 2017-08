El CEO de Mozilla habla de cómo Firefox 57 va a contraatacar a Chrome con muchas fuerzas

"Firefox 57 será un gran bang", fueron las palabras del actual CEO de Mozilla, Chris Beard, en una entrevista concendida a CNET en la que habló sobre el estado actual de la organización, su futuro, y la próxima gran actualización del mítico navegador.

Ya lo hemos discutido antes, Firefox se prepara para sufrir una de sus mayores transformaciones en la historia. La llegada del multiproceso es solo uno de los primeros pasos, y para noviembre, cuando se lance el tan esperado Firefox 57, tendremos un nuevo diseño y un motor web completamente nuevo y escrito desde cero.

Beard comenta que Firefox 57 traerá consigo un recambio significativo en la interfaz, esto en gran parte para poder aprovechar todas las nuevas optimizaciones y aceleraciones de hardware.

Firefox 57 tendrá los primeros elementos de Quantum. Las primera piezas de WebRender y Stylo, componentes nucleares de Servo, el motor de renderizado sobre el que Mozilla planea construir el Firefox para el futuro. Luego de Firefox 57 las siguientes versiones tendrán aún más piezas para acelerar el rendimiento del navegador.

Beard también habló de los errores del pasado, en especial de cómo Chrome se llevó a sus usuarios porque ofrece lo que la gente quiere:

Firefox no mantuvo las expectativas del mercado y tampoco mantuvo una visión real de lo que la gente realmente quería. Muchos usuarios que eran fans hardcore de Firefox y que creían en su misión y próposito ahora son usuarios felices de Chrome. Chrome al final entregó una mejor experiencia de producto para ellos, y eso superó a los otros beneficios que Mozilla proveía.... Si quieres que la gente tenga una dieta más sana, puedes forzarlos a comer vegetales, o puedes hacer comida que sepa realmente bien y que esté hecha de productos orgánicos y producidos localmente. Es más difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Tienes que crear un producto y una experiencia que la gente quiera, y no solo eso, sino que la amen.

Básicamente Beard entiende que a pesar de la bonita misión de Firefox, su constante discurso sobre proteger los datos del usuario, y el hecho de no ser un gigante de la tecnología que usa tu información como moneda de cambio a lo Google o Facebook, simplemente no alcanza para que los usuarios te prefieran si no ofrece un mejor producto y una mejor experiencia que la competencia.

Ahora solo queda una pregunta: ¿volverán los usuarios a amar a Firefox?

Vía | CNET

En Genbeta | Pronto las extensiones de Firefox podrán ser mucho más poderosas que las de Chrome