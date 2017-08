Pronto las extensiones de Firefox podrán ser mucho más poderosas que las de Chrome

A pesar de que Mozilla nos haya traído en junio el que creen es hasta ahora el mejor Firefox de la historia, gracias en parte a la inclusión del multiproceso, es el próximo Firefox 57 que llegará en noviembre, una de las o la versión más anticipada en la historia del navegador.

No es solo el rediseño que traerá gracias a Photon, o las mejoras técnicas que llegarán con Quantum, su nuevo motor web escrito desde cero, sino que también se extenderán ampliamente las capacidades de las WebExtensions, no solo para estar a la par con Chrome, sino para ir más allá.

Con Firefox 57, las extensiones legacy (los complementos viejos desarrollados exclusivamente para este navegador) serán abandonadas, y las WebExtensions pasarán a ser la forma recomendada para desarrollar complementos para Firefox.

La gracia de las WebExtensiones es que son un sistema cross-browser, es decir, que su API es compatible con la misma API de extensión que admiten otros navegadores. Las extensiones escritas para Opera y Chrome podrán ejecutarse en Firefox con muy pocos cambios, y otra cosa buena es que son compatibles con el multiproceso en Firefox, algo que muchos complementos legacy aún no soportan.

Pero Mozilla no se queda solo ahí, sino que quiere extender las capacidades de las WebExtensions más allá de lo que ofrece Chrome. Es decir que, una extensión para Chrome ahora no solo podrá ser portada fácilmente a Firefox, sino que podrá ofrecer funciones que no son soportadas por el navegador de Google.

Esto lo harán gracias a su Tab Hiding API que extiende el soporte de las WebExtensions y permite a los desarrolladores manipular la interfaz del navegador, algo que no puede hacerse en Chrome. Esta API permitirá añadir funciones que muestran y esconden pestañas en la barra de Firefox, es decir, los usuarios de Firefox podrán contar con extensiones para agrupar pestañas en varios grupos y cambiar entre ellos.

