Ya hay 32.000 equipos con Linux en órbita: SpaceX ha incluido 60 en cada uno de sus satélites Starlink

Los seis ingenieros que forman el equipo de software de SpaceX participaron el pasado fin de semana en una sesión de 'Ask Me Anything' ('Pregúntame lo que sea') en el grupo no-oficial en Reddit de SpaceX y desvelaron un curioso dato sobre las últimas misiones de la compañía: en los últimos meses han puesto en órbita 32.000 computadoras equipadas con Linux.

Ya sabíamos que la computadora de a bordo de su cohete reutilizable Falcon 9 utiliza una versión simplificada de Linux sobre arquitectura x86, pero lo que han desvelado ahora los ingenieros de SpaceX es que cada satélite Starlink que ha puesto en órbita la compañía está equipado con más de 60 equipos Linux.

Si hacemos las cuentas, nos salen 4.000 equipos por lanzamiento y un total de 48.000 para cuando terminen de poner en órbita los 800 satélites que necesitan para brindar acceso a Internet de banda ancha a Estados Unidos.

Dado que los planes a largo plazo de SpaceX pasan por dar acceso a Internet a nivel global, la cantidad de equipos puede ascender a 2 millones dentro de unos años.

¿Cómo es el Linux que llevan instalado?

Estos equipos cuentan con una versión propia de Linux que incluye el parche PREEMPT_RT, que convierte su núcleo en un kernel de baja latencia, lo que a su vez permite que los procesos de software funcionen en tiempo real, aspecto necesario para permitirles realizar las correcciones ultrarrápidas que les exige su función.

Una vez que el servicio de banda ancha satelital de Starlink inicie dentro de unos meses su período de prueba, la seguridad de estos sistemas Linux se convertirá en una de las grandes preocupaciones de SpaceX. Pero según contaron sus ingenieros en Reddit, es un aspecto que ya han tenido bastante en cuenta: