Las mejores apps para Linux que he probado en años las hicieron especialmente para elementary OS

A finales de 2019 decidí que intentaría nuevamente usar Linux como mi sistema principal y para ello instalé una de mis distros favoritas de siempre: elementary OS. Es una distro sencilla, pensada para generar la menor fricción posible entre los que vienen de Mac o del mismo Windows. Es especialmente cuidada del lado del diseño, y desde hace un buen tiempo viene promoviendo su propio ecosistema de apps.

De hecho, actualmente llevan una campaña de crowdfunding para mejorar su AppCenter y no solo empujar a más desarrolladores a crear apps para este, sino para expandir su por ahora pequeño mercado de aplicaciones a otras distros Linux. A los usuarios les ha gustado tanto la idea que el equipo de elementary ya cumplió su meta inicial, pero aún puedes colaborar en la expansión del proyecto si es algo que te interesa.

AppCenter es un lugar un tanto especial

AppCenter no es demasiado diferente que cualquier otra tienda de apps de una distro Linux, de hecho, ahí te encuentras mucho de lo mismo, y que una app haya sido "hecha especialmente para elementary OS" no quiere decir que solo funcione en elementary OS. Son apps para Linux después de todo, la mayoría funcionan en cualquier otra distro basada en Debian/Ubuntu, o el código y los binarios están en una página de GitHub.

Ahora, lo especial de AppCenter es que atrae a cierto tipo de desarrollador que presta especial atención al diseño y que suele usar las líneas establecidas por esta distro para que la app luzca perfectamente integrada con el sistema operativo. Además, el AppCenter deja a los desarrolladores establecer precios sugeridos para sus apps, dinero que el usuario puede decidir si quiere pagar o no, eligiendo él mismo el precio, instalando gratis, o aceptando la sugerencia del creador.

Es un proceso más simple que el de ir a una página de donaciones, o siquiera recordar que podías colaborar con el desarrollo de una app que te guste mucho, puesto que cada vez que toca actualizar la app, AppCenter te volverá a mostrar el precio sugerido antes de dejarte instalar la última versión.

El blog de elementary tiene su propia sección de "spotlight" en la que destacan el trabajo de algunos desarrolladores que están apostando por el AppCenter para mostrar su trabajo. La calidad de las apps que encuentras ahí sorprende a veces.

Apps bonitas y útiles

Cada vez que instalo una distro Linux termino buscando el mismo software que uso en Windows o macOS porque es con lo que estoy familiarizada, y no por usar otro sistema más, voy a cambiar mi flujo de trabajo. Por eso rara vez presto atención a las cosas que aparecen en las tiendas de apps como la de Ubuntu o Linux Mint y otras hierbas.

El cuidado al diseño de las apps para elementary OS es sin duda un gancho para llamar tu atención

AppCenter es algo diferente. Una vez que ya he instalado mis apps de siempre, las que tienen versión para Linux al menos, porque en muchos casos me toca usar webapps, termino echando un vistazo a la tienda de Apps de elementary OS por el simpleme hecho de que me entran por los ojos, es el diseño lo que llama mi atención.

Es así como terminé instalando un buen puñado de apps cuya calidad me sorprendió gratamente, muchas creadas con elementary OS en mente específicamente, otras que quizás nunca habría descubierto en otra distro, y algunas que desearía poder usar en Windows y macOS.

Planner

Planner tiene que ser una de las mejores apps que he visto en Linux jamás, y que no fue creada por una corporación o siquiera una startup. Es una aplicación de notas hecha por un solo desarrollador, Alain de Perú.

Planner no solo tiene un diseño maravilloso y limpio, sino que además es un cliente no oficial de Todoist para Linux, es decir, puedes sincronizar tus notas desde las apps oficiales de Todoist para Windows, Mac, iOS o Android con este cliente para elementary. Planner lo puedes descargar desde al AppCenter, o instalar el paquete Flatpak desde Flathub, o encontrarlo en los repositorios de AUR.

Fondo

Quien me conozca aunque sea un poco o siquiera lea Genbeta de vez en cuando, sabrá que me encantan los fondos de pantalla bonitos, por algo llevo una sección dedicada todos los meses al wallpaper perfecto. En elementary existe justamente una app perfecta para cambiar el fondo, y su nombre es... 'Fondo'.

Fondo es una belleza de app creada por el mexicano Carlos López, nos permite descargar fondos de pantalla desde Unsplash, quizás la mejor web de fotografía que ha visto Internet en años. La interfaz de esta app es tan bonita como los fondos que consigues en ella, y le sobran opciones para navegar a tu gusto: categorías, orientación de las imágenes, búsqueda, historial, destacadas del día, modo oscuro, y aplicar el fondo en un solo click.

Byte

Byte es otra aplicación del mismo Alain de Planner. Es un reproductor de música minimalista para tu biblioteca local de canciones y también para escuchar estaciones de radio online. Personalmente consigo su diseño mucho mejor y más cómodo que el de la misma app de Música de elementary, o alternativas famosas de Linux como Rhythmbox o Clementine.

Notes-Up

Notes-Up es un completo editor de notas con soporte Markdown hecho especialmente para elementary OS. Soporta múltiples cuadernos, etiquetas, exportar a PDF y Markdown, plugins, corrector ortográfico, y tiene múltiples temas de apariencia al estilo elementary.

Y este montón de utilidades

Muchas de las apps que he terminado instalando en elementary son simples utilidades que mejoran la experiencia de usuario en general. Algunos ejemplos de aplicaciones que recomiendo son:

Rakugaki

Clipped es un indispensable para gestionar tu portapapeles y tener a la mano todo lo que copias.

Give Me Lyrics: una mini app para ver las letras de las canciones que escuchas, sincroniza perfectamente con Spotify. Es perfecto para el que extraña Musicxmatch en Linux.

Moneta: es un simple conversor de monedas para elementary OS.

Typewriter es un editor de texto ultra minimalista con funciones de guardado automático.

Write.as es una aplicación de escritura también, pero esta te deja publicar online en un click lo que escribas con una URL privada y única.

Resizer es una app para redimensionar imágenes rápidamente.

Translator es un app minimalista y rápida para traducir texto.

Image Optimizer es una herramienta de compresión de imágenes.

Rakugaki es una simple pizarra de dibujo.

Quilter un editor de texto markdown para escribir sin distracciones.

Todas tienen en común lo mismo, fueron creadas con elementary OS en mente, están apostando por el AppCenter como medio principal de distribución, y son verdaderamente útiles y buenas. Esto es solo una pequeña muestra de lo que se puede descubrir navegando por la tienda de apps de elementary, y eso es algo que me parece sumamente refrescante en el mundo de las distros Linux.