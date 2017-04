Ubuntu empezará a usar Wayland como servidor gráfico a partir de su versión 17.10

Ubuntu sigue en pleno proceso de transformación desde que se anunciase el final de Mir y la convergencia. Según informan desde OMG! Ubuntu, la distribución Linux adoptará Wayland como servidor gráfico en su versión 17.10, dejando X.Org finalmente aparcado.

La noticia no debería pillar a nadie por sorpresa, sobre todo después de las declaraciones de Mark Shuttleworth con respecto al fin de la convergencia, además de que Ubuntu 17.04 supone el fin de una era para la ya veterana distribución. Con Unity 8 y Mir fuera de combate, la decisión era lógica.

Will Cooke, manager del equipo de Ubuntu para escritorio, confirmaba esto mismo en Twitter:

@d0od For reals. Has to be really.