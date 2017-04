Mark Shuttleworth carga contra los más puristas del Software Libre por las críticas hacia Mir

Hace sólo unos días que Ubuntu tiraba la toalla en lo que a convergencia se refiere y anunciaba una vuelta a GNOME como su escritorio por defecto. Esta vuelta da al traste con los proyectos de Ubuntu para smartphones y, como no podría ser de otra manera, con Unity 8 y Mir.

Precisamente con Mir y Mark Shuttleworth tiene que ver la información que hemos conocido gracias a ZDNet, y es que según el medio el millonario sudafricano ha cargado contra parte de la comunidad del Software Libre calificándolos de "marionetas antisociales a las que les encanta odiar".

Shuttleworth aireó sus cuitas en Google+, en un post que inicialmente era para agradecer a todos los contribuidores al desarrollo de Unity, que después usó para criticar a los "tipos antisociales a quienes encanta odiar lo que sea que use todo el mundo".

Al parecer, todo habría sido desencadenado por un comentario escrito por un usuario llamado Martin Kozub, en el que decía lo siguiente:

Esto no es sólo triste porque los proyectos en los que trabajaba Canonical están muertos.

El mayor problema que veo es que la mayoría de los desarrolladores opensource no entienden y por tanto no aprecian la programación orientada a objetos (C++) y producen código C poco pulido, en ocasiones usando características personalizadas que acercan su C a C++, aumentando los hilos de ejecución y disminuyendo la legibilidad. ¿Por qué no usar C++ directamente entonces? Ese es el caso de Wayland, por ejemplo.

Por otro lado Canonical es una de las pocas empresas / comunidades que crean buenas aplicaciones C++ de código abierto, usando todas las características modernas de C++, como en Mir.

+Mark Shuttleworth por favor, no dejes morir a Mir :(. Entiendo que en el escritorio esto puede ser duro y quizás poco rentable, pero ya que estáis pensando en el IoT a largo plazo puede que Mir sea útil allí.