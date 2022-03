Ubuntu tiene un nuevo y extraño logo que no gustará a los que prefieran la simetría

Ubuntu tiene un nuevo logo, y como parece ser tendencia hace tiempo entre las marcas, el objetivo principal es simplificar algo que ya era extremadamente simple. Según la misma Canonical, el nuevo logo "no es una revolución" sino una "evolución" del clásico 'Círculo de amigos' que caracteriza a la distro.

Explican que están buscando un "estilo contemporáneo" y que el logo "coincida mejor con lo que representa". Lo que resultará extraño para algunos aquí, es la elección de mover ese círculo a un rectángulo naranja que no está centrado y que se ve al estilo de un marcapáginas. Es sin duda algo que generará opiniones y sentimientos entre la comunidad.

El tercer cambio de logo de Ubuntu en su historia

Esta es la tercera versión del logo de Ubuntu que tenemos. La primera y original era solo el famoso "Círculo de amigos" en varios tonos de amarillo/rojo/naranja. De los días en los que se usaba el slogan "Linux for human beings".

En 2010 el logo se simplificó porque "a pesar de ser divertido y amigable, no era práctico ni moderno", o eso creen en Canonical. Con este nuevo cambio decidieron que era fundamental respetar el mítico Círculo de amigos, pero haciendo que se viera más "contemporáneo".

El nuevo logo, dicen, representa mejor la unión ya que "las cabezas están dentro del círculo", lo que hace a esta versión "más estilizada, centrada, y sofisticada". Al menos eso piensan dentro de la empresa dirigida por Mark Shuttleworth.

Personalmente no soy fan del rectángulo, y coincido con algunos comentarios que he leído de que a simple vista luce un poco como una papelera de reciclaje. El hecho de que no esté centrado y que el círculo esté dentro de un rectángulo le dan un look bastante asimétrico y... extraño.

El nuevo logo será la imagen oficial a partir del 21 de abril con el lanzamiento de Ubuntu 22.04 LTS

Sea como sea, en Canonical dicen estar muy orgullosos del nuevo diseño. Explican que "La etiqueta rectangular de color naranja rompe con el cuadrado o el círculo convencionales, ya que permite que la audacia del naranja se exprese y proporciona una marca de color reconocible en todos los medios. Por último, el logotipo pasa de ser un diminuto superíndice a tener una presencia grande, dinámica y protagonista".

Mientras tanto la comunidad tiene bastante que decir, y la gran mayoría de lo que dicen no es precisamente bueno.