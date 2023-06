Apple mostró lo que puede cambiarlo todo en el gaming en Mac sin darle importancia. Ya se usa para jugar a Cyberpunk 2077 en Ultra

Durante el evento de presentación del WWDC, Apple anunció una serie de novedades muy interesantes dentro del panorama del gaming. Por un lado, macOS Sonoma llegaba con un modo que incrementaba el rendimiento de los juegos, pudiendo sacarle todo el partido al chip M1 o M2 de tu Mac. Además, también apareció Hideo Kojima para anunciar un port de 'Death Stranding: Director's Cut' para Mac. No obstante, lo realmente llamativo fue la apuesta de Apple por ofrecer una herramienta que facilitase a los desarrolladores portar cualquier juego a Mac. Hablamos de Game Porting Toolkit.

Aunque Apple no dedicó demasiado tiempo a explicar el funcionamiento de la herramienta durante el evento inaugural. Sin embargo, sí lo hizo a través de su retransmisión Platform State of the Union, más centrada a desarrolladores. Y es que en ella ofrecían una demostración del funcionamiento de su herramienta para portar juegos, algo que va mucho más allá de lo que pensamos, pues desde ya cualquier usuario puede ejecutar juegos que usen DirectX 12 en cualquier Mac con un chip M1 o M2.

Una herramienta para ejecutar miles de juegos de Windows

Al más puro estilo Wine o el Proton de Valve, la herramienta de Apple consigue traducir las instrucciones a través de una capa de compatibilidad. De hecho, la solución de Apple se basa precisamente en el código fuente de CrossOver, quienes tienen décadas de experiencia en crear ports con Wine. Lo mejor de todo es que Apple ha lanzado su kit de manera open-source, por lo que cualquiera podría aplicar estas herramientas a juegos y lanzar versiones portadas de otros sistemas a Mac.

Durante la demostración, Apple ejecutaba el juego 'The Medium', que utiliza DirectX 12, para mostrar las capacidades de su herramienta y chip. Si bien el rendimiento del juego no llega a ser ni muchísimo menos igual a un equipo con las prestaciones ideales para ejecutar el juego en Windows, esto da un atisbo de esperanza para muchos usuarios que quieren que más juegos lleguen a Mac.

La herramienta ya la puede utilizar cualquier usuario, siempre y cuando tenga los conocimientos mínimos para montar archivos dmg y ejecutar comandos. De hecho, en las últimas horas hemos visto cómo usuarios han portado juegos como Diablo IV o Cyberpunk 2077 directamente con la herramienta proporcionada por Apple y algo de modificación. Esto abre la veda a que el usuario pueda ejecutar cualquier juego sin esperas por medio de estas herramientas.

Apple ha lanzado de esta manera un kit de herramientas para traducir, interpretar y procesar cualquier juego que se encuentre en Windows. La intención de la compañía es que los desarrolladores tuvieran una herramienta para evaluar cuál sería el rendimiento de sus juegos en un Mac para después aplicar los cambios y optimizaciones pertinentes para ofrecer un port nativo.

El hecho de que sea open-source será vital para el desarrollo y evolución de este conjunto de herramientas, por lo que solamente queda ver cómo va avanzando el proyecto y si recibe el apoyo que necesita, que por lo pronto parece que sí.

