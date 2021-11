macOS Monterey está causando numerosos problemas en Macs antiguos: la actualización ha dejado inservibles a algunos equipos

Monterey es la última actualización del sistema operativo macOS de Apple. Ésta llega con muchos cambios necesarios en el sistema, aunque también parece estar causando estragos en muchos de los equipos de la gente. Y es que un buen número de usuarios ha reportado que tras instalar la actualización, ha dejado inservibles a numerosos equipos antiguos.

La recopilación de gran parte de estas quejas ha sido llevada a cabo por el medio MacRumors, quienes indican que al menos hay 10 posts separados en el foro de soporte de Apple que hacen referencia a numerosas quejas en la instalación de este sistema. Este suceso está siendo muy similar al ya visto el pasado año con la llegada de Big Sur, el cual también dio algún que otro quebradero de cabeza.

La situación también se está descontrolando en Twitter, donde múltiples usuarios afirman que tras la actualización su Mac no vuelve a encender, causando un 'brick' total. No hay que ir muy lejos en cuanto a la antigüedad de estos equipos, ya que hay incluso usuarios con un MacBook Pro de 2020 con problemas similares.

@Apple So, installing #macOSMonterey literally killed my 2020 16in #MacBookPro . No boot. No nothing. Dead. 18mo old... How long is it supposed to work these days? :(

Guys, update at your own risks...