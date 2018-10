El Office de Microsoft tendrá un modo oscuro para combinar con el de macOS Mojave

Hace poco más de un mes que Microsoft lanzó el nuevo Office 2019, compatible solo con Windows 10 y macOS, como la alternativa a los que no quieren pagar por suscripciones de software a lo Office 365.

Aunque Office 2019 no tiene ningún plan de actualizaciones más allá de corrección de bugs y parches de seguridad, los usuarios de Office 365 siempre están recibiendo cosas nuevas, y una que está por llegar pronto es un nuevo modo oscuro en macOS Mojave.

Gracias a un tuit de Akshay Bakshi, director de producto de Microsoft Office, podemos echar un vistazo el nuevo tema oscuro corriendo en macOS, uno que ya está disponible para los Insiders, los miembros del programa de beta testers de Office 365.

Look closely at the Pictures icon. Office running on macOS Mojave in Dark Mode. #OfficeInsiders #office365 pic.twitter.com/xDSTFvNr5q

El recién lanzado macOS Mojave y su nuevo tema oscuro fue bastante bien recibido por los usuarios, y como suele ser usual múltiples aplicaciones y servicios populares ya tenían un tema oscuro preparado para coincidir con el lanzamiento. Office llega un poco más tarde a la fiesta, pero llega.

En Windows 10 es posible activar un tema oscuro en productos como Word, PowerPoint, Excel y demás, accediendo a los ajustes de cuenta de Office 365. Ahí puedes encontrar varios temas de colores, incluyendo uno gris oscuro y uno completamente negro que combina con el tema oscuro de Windows 10.

📣 Office Visual Refresh and Dark Mode support rolling out now to Insiders Fast with build 181029!



🎀 New Ribbon and icon styling in Word, Excel, PowerPoint and OneNote.

🌙 Dark Mode in Word, Excel and PPT on macOS Mojave. https://t.co/gTrEQbJoiN#OfficeInsiders #office365 pic.twitter.com/rTvFvOsqE1