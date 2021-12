Contra todo pronóstico, instalar Linux en los Mac con M1 será más fácil gracias a Apple

Cuando se ha cumplido un año del comienzo de la transición de Apple de chips x86 a chips ARM de Apple Silicon, el único sistema operativo que podemos usar en los Mac M1, M1 Pro y M1 Max es macOS, ya sea Big Sur o Monterey. Así, si quieres utilizar Windows 10, 11 o Linux en uno de estos equipos tiene que ser ejecutándolos vía máquina virtual.

Para no poder utilizar los sistemas de Microsoft adaptados a arquitectura ARM, la explicación puede estar en un acuerdo de exclusividad entre los de Redmond y Qualcomm, para que Windows 10 y 11 no puedan funcionar en los chips de ningún otro fabricante. Afortunadamente, parece que a ese acuerdo le queda poco.

En lo que respecta a Linux, depende de Apple hacer que su instalación y uso sea más sencilla, y es justo lo que están haciendo, según Hector Martin, el desarrollador encargado de Asahi Linux, un port de Linux para Apple silicon.

Looks like Apple changed the requirements for Mach-O kernel files in 12.1, breaking our existing installation process... and they also added a raw image mode that will never break again and doesn't require Mach-Os.



And people said they wouldn't help. This is intended for us.