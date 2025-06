Una CEO desvela cómo es el test de 30 minutos que usa como definitivo para contratar a sus empleados: quiere gente apasionada

La directora ejecutiva de una empresa de galletas en expansión, de nombre Sweet Loren's, ha contado cuál es la prueba que realiza para conocer mejor a los candidatos a trabajar en su firma. Se trata de un test de personalidad que le pasa a todo el mundo que está interesando en formar parte de la startup.

Los empleados corporativos que no puedan seguir el ritmo de la locura no pasarán la prueba, asevera la CEO que, además, su prueba quiere saber si los candidatos a trabajar en su firma son "demasiado corporativos", algo que ella no quiere en su plantilla.

Ya hemos visto que hay muchos líderes que hacen pruebas de selección más allá de las conocidas preguntas que les pueden ayudar a hacerse una idea de los profesionales.

Muchos son los trucos que los entrevistadores y reclutadores para nuevas vacantes laborales pueden llevar a cabo para conocer, de una manera sutil, como es la persona que tienen delante: tenemos el test del "agua", la prueba del café; la de la silla que cojea; o incluso analizar qué hace cuando tiene sal y pimienta para echar a su comida. Hoy vamos a conocer este test de la CEO que quiere gente enérgica y deshacerse de los ineficaces.

Qué busca esta CEO en sus trabajadores y cómo lo encuentra

La líder entrega una prueba de personalidad a cada solicitante: se trata de la evaluación CliftonStrengths, una prueba de 30 minutos de duración, creada por la empresa estadounidense de análisis Gallup (muy reconocida por sus amplios estudios de cómo se sienten los empleados en su entorno laboral), que analiza habilidades, patrones de pensamiento, sentimientos y comportamientos.

La prueba incluye varias afirmaciones que se estructuran en una escala: se pide a los solicitantes de empleo que califiquen su grado de identificación con dos frases, cada una en extremos opuestos.

Por ejemplo, "quiero caerle bien a todo el mundo", o "quiero que me adoren" aparecen cada una en un extremo. Los participantes eligen si una afirmación los describe con claridad o, si ninguna de las afirmaciones les resulta relevante, optan por la opción "neutral". También hay otras como escoger entre "soy una persona muy sensible" o soy una persona que me dejo guiar por la lógica, entre otras.

Busca personas positivas

Las evaluaciones de Loren Castle afirma que busca personas positivas, apasionadas y con la energía necesaria para trabajar en la startup de dulces que se prevé que recaude 120 millones de dólares este año. personalidad y talento, como ha declarado a Fortune.

La directora de Sweet Loren's dice que quiere evitar a "personas con demasiada formación corporativa y sin experiencia con startups o pequeñas marcas de rápido crecimiento". Ella afirma que busca talento con experiencia tanto corporativa como en startups para que estén preparados para la intensidad que supone trabajar en una pequeña empresa de ritmo acelerado:

"No todos quieren trabajar tan duro. Definitivamente no es fácil; este no es un trabajo sin esfuerzo", ha declarado, para añadir que "tenemos menos de 30 personas en nuestro equipo y gestionamos un negocio rentable".

La prueba clasifica luego los resultados en 34 temas en cuatro áreas: pensamiento estratégico, desarrollo de relaciones, influencia y ejecución. Según los resultados que da la prueba, esta líder dice que luego selecciona a los profesionales que entrarán a trabajar en su startup.

