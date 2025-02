Qué es el test de la sal y la pimienta en algunas entrevistas de trabajo. Parece estúpido, pero es mejor estar preparado

Ya hemos visto que si, cuando vas a una entrevista de trabajo, ves que hay un vaso con agua o una jarra, debes tener cuidado con tus decisiones que pueden determinar si acabas contratado o contratada, o no.

Hoy vamos a ver otro truco que merece la pena conocer, por si nos sucede lo mismo. Esta la historia de jefes que usan “sal y pimienta” en las entrevistas de trabajo que realiza a candidatos y se niegan a contratar a quienes no la aprueben.

En Reddit, un foro ampliamente usado para compartir frustraciones laborales e historias de trabajo o en los procesos de selección, un usuario contó que su antiguo jefe solía hacer una prueba de "sal y pimienta" que soltaba a los candidatos sin que estos lo supieran. La idea de almorzar frente a otra persona en una entrevista ya puede ser raro. Para esta persona es "aterradora".

Cómo come la gente, para darles el trabajo o no

Pero, más allá de ahí, se fijaba en cómo la gente comía y en si la persona a la que estaba entrevistando probaba o no su comida antes de echarle sal, pimienta, salsa picante, etc. Quienes no prueban su comida antes de sazonarla, fallaban.

Este jefe sintió que esta prueba ayudaba a mostrar el carácter de una persona. En una publicación, el usuario de Reddit recuerda que: "Parece que no importa si sabes que te gusta tu plato un poco más salado o muy picante, si le agregas antes, fallas, así de simple". Y hay un motivo de peso para ello: parece ser que refleja cómo la persona toma decisiones, en general.

Como publica Fortune, los gerentes de contratación encuentran constantemente nuevos obstáculos que los candidatos deben superar. Hacer pruebas no es nada nuevo, pero en las redes sociales esta ha sido motivo de debate. Hay gente que adora la comida picante o muy salada y sazonan mucho su comida sin probarla y no consideran que eso deba hacerlos aptos o no para un trabajo. De hecho, en los debates de Reddit hablan de "jefes tóxicos".

Dos senior para el mismo puesto

“Una vez había dos hombres que solicitaban un trabajo en una empresa Fortune 500 muy respetada. Uno de los hombres fue a Harvard y el otro a Yale" y según la historia ambos tenían una gran experiencia y expediente. "Eran tan buenos que el director ejecutivo no podía decidir a quién contratar y, como solo había una vacante, solo uno podía ser contratado”, explicó el usuario.

Entonces los invitó a cenar para descifrar cuál era el mejor de los dos candidatos.“Cuando llegó la comida, uno de los hombres comenzó a poner sal y pimienta en su comida mientras que el otro hombre tomó un pequeño bocado de cada alimento en su plato y luego puso sal y pimienta en algunos. El director ejecutivo supo en ese mismo momento que el hombre que probara su comida primero era el que obtendría el trabajo”, agregó.

De esa historia salió alguien más contando que su jefe siempre hacía esto. Y es que "si alguien sala la comida antes de probarla, es una indicación de que tomarán decisiones apresuradas, posiblemente malas".

Además, no es solo la sal y la pimienta lo que los entrevistados deben tener en cuenta si asisten a una reunión de almuerzo con un jefe potencial. Otras cosas que los directores ejecutivos podrían poner a prueba durante la comida incluyen la rapidez con la que pide, si espera a que los demás se sienten antes de sentarse a comer, el precio de los platos que pide...

