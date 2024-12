A la pregunta de 'Cuánto esperas ganar' en una entrevista de trabajo, Bill Gates da el consejo definitivo para acertar en la respuesta

Da igual lo que te hayas preparado para una entrevista de trabajo o que tengas un currículum impresionante, porque a la hora de la verdad, en esa entrevista de trabajo cara a cara, es bastante común que tengamos los nervios a flor de piel. Porque más allá de cumplir con los requisitos, esa primera impresión importa y mucho. Además, la entrevista de trabajo es un campo de minas repleta de preguntas trampa donde un paso en falso puede salirnos muy caro.

Habida cuenta de que hay preguntas que esconden más de lo que dicen, te mueves por un fino alambre en el que has de intentar responder con sinceridad, apostar por la diplomacia y al mismo tiempo extraer información y no dejar espacio a las dudas para conseguir el trabajo pero no a cualquier precio. Si hay una pregunta espinosa, esa es la de '¿Cuánto esperas ganar?'. Pues bien, una persona tan influyente y experimentada como Bill Gates tiene una recomendación para no equivocarse en la respuesta.

Así sale Bill Gates del atolladero de '¿Cuánto esperas ganar?'

Si te consultan sobre tus expectativas salariales, el escenario es el siguiente: si dices un valor por encima de lo que la empresa tiene programado quizás te quedes fuera del proceso de selección, pero si tu propuesta es demasiado baja puede suceder también que consigas un trabajo con un sueldo inferior al que desearías y que al mismo tiempo suene a menospreciar el valor de tu trabajo y experiencia.

Pero Bill Gates ya ha pasado antes por ahí y tiene claro qué responder. Y no de ahora, sino que fue en 2020 cuando el magnate y multimillonario detrás de Microsoft ofrece cómo salir de esa peliaguda cuestión. Más concretamente en una de las entrevistas de la serie 'State of Inspiration', que enfrentó cara a cara a Gates con la estrella del basket Stephen Curry.

Para Bill Gates la mejor respuesta para no cerrarse puertas y quedar bien es no ofrecer un cifra exacta y sí centrarse en el futuro, desviando la atención del salario al valor a largo plazo.

Espero que el paquete de opciones sea bueno. Puedo asumir riesgos y creo que la empresa tiene un gran futuro, por lo que prefiero obtener opciones sobre las acciones incluso por encima de una compensación en efectivo.

He escuchado que otras empresas están pagando bastante, pero tratadme de forma justa y reforzad las opciones.

Este es el volantazo propuesto por el magnate, ya que de este modo reflejas por un lado tu confianza en el proyecto de futuro de la empresa y por otro, cómo quieres contribuir a su éxito aplicando tus habilidades, de modo que se aumentan las posibilidades de lograr la contratación.

