Tras años estudiando el ambiente laboral, los expertos alertan de una enorme desmotivación actual. La culpa sólo la tienen los jefes

Un informe global elaborado por Gallup en 2025, que encuestó a una media de 1.000 trabajadores en cada uno de 160 países, analizó la situación de los empleados en sus lugares de trabajo. Los resultados muestran que el estrés entre los trabajadores se mantiene en los niveles récord de los últimos años.

Y, por si ese dato no es preocupante y debería hacer a las empresas replantearse cómo trabajan, hay otro asunto complicado: ocho de cada diez trabajadores no siente compromiso con su empresa. Y esto acarrea problemas: la productividad global cae a causa de esta enorme desmotivación. Ya habíamos visto que en España este asunto está más acentuado que la media global. De hecho, solo un 9% afirma estar comprometido con su empresa y un 13% está activamente no comprometido, según la encuesta.

En España, solo un 9% de empleados afirman estar comprometidos con sus empresas

Gallup, que es una firma que destaca por su gran conocimiento del mercado laboral, ha querido aportar soluciones y consejos que puedan ayudar a las empresas a poner solución a este problema, porque son las propias empresas las que han provocado esta situación, de acuerdo con el informe.

La relación entre jefes y trabajadores puede drenar su compromiso

Los expertos dicen abiertamente que lo que han comprobado es que ni los directores ni los cargos intermedios o gerentes ayudan con sus actitudes porque no proporcionan la claridad sobre las tareas que sus trabajadores tienen que hacer, ni dan reconocimiento a los empleados por su labor. "Cada momento de la experiencia de los empleados impulsa el compromiso o lo drena".

El compromiso de los empleados, dice Gallup, define la implicación y el entusiasmo de los empleados tanto en su trabajo como en su empresa. Los equipos altamente comprometidos consiguen superar los resultados empresariales críticos para el éxito de su organización, afirman los expertos. Y alertan:

"Medir y gestionar el compromiso en una organización es fundamental para el éxito de sus empleados y de la organización en su conjunto. Los empleados comprometidos tienen mayor bienestar, mejor retención, menor absentismo y mayor productividad".

Como mejorar el compromiso

El compromiso de los empleados empieza en la cúspide de la organización. Los lugares de trabajo con un alto nivel de compromiso cuentan con líderes ejecutivos que lo asumen y que con comunicativos.

Es tan importante este asunto que Gallup calcula que el 70% de la variación en el compromiso de un equipo viene determinado exclusivamente por la relación con los jefes. "Los directivos son los encargados de garantizar que los empleados sepan qué trabajo hay que hacer, de apoyarles y defenderles cuando sea necesario".

En un informe, la empresa advierte que uno de los errores más comunes que cometen las empresas es enfocar el compromiso como un ejercicio esporádico para hacer que sus empleados se sientan felices, normalmente cuando se acerca la fecha de una evaluación interna.Y, al final, lo que mejora la relación entre el empleado y sus gerentes es sentirse respetado: "La gente quiere que su trabajo tenga un propósito y un significado. Quieren que se les conozca por lo que hacen bien".

Los empleados necesitan algo más que una sensación de calidez y un buen sueldo (aunque les ayude a responder positivamente a las preguntas de la encuesta de compromiso de los empleados). Entre los factores que más les hacen sentirse comprometidos, tenemos: propósito, desarrollo, un jefe atento, conversaciones continuas y que sus superiores se centren en sus puntos fuertes.

