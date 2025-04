Hay jefes que prefieren trabajadores de la generación Z en sus empresas: así defienden su ética laboral y su estilo de vida

Mientras que hay muchos jefes que critican abiertamente la ética laboral de los profesionales más jóvenes, los pertenecientes a la generación Z por querer cambiar ciertas dinámicas laborales muy asentadas, hay otros que los defienden. Y tienen sus razones para ello. No a todo el mundo le asustan los cambios que la juventud pueda traer.

Hace unos días Sophia Gowland, una directiva milenial, de 35 años, fundadora y directora general de Petite Agency, una empresa de marketing de marca y redes sociales con sede en el Reino Unido, ha hablado de este tema. Vamos a ver qué cuenta ella y otros otros líderes respecto a las ventajas de trabajar con la generación Z, gente nacida entre 1997 y 2012.

Esta directiva afirma que, aunque no haya mucha diferencia de edad entre ella y sus empleados jóvenes, sí considera que su actitud hacia el trabajo es muy diferente. Aquí vamos a recoger testimonios de directivos valorando lo que más les gusta de la ética laboral de los jóvenes y de las novedades que están llevando a las empresas.

Las mejores características de los profesionales jóvenes

No aceptar cualquier cosa. "Crecí en una cultura en la que había que mantener la cabeza gacha, trabajar duro y no cuestionar demasiado", ha explicado Gowland. Y le encanta que la generación Z no funciona así: "Tienen confianza para hacer preguntas, establecer límites y dicen abiertamente lo que no les parece bien", afirma.

Quieren saber para qué hacen las cosas. A esta misma líder le gusta que sus trabajadores más jóvenes no solo trabajan para cumplir requisitos; quieren saber el porqué de lo que hacen. "Se preocupan por el propósito, el equilibrio y la cultura laboral, probablemente más de lo que yo jamás pensaba en esa etapa de mi carrera".

Rompen las jerarquías. En este caso es el Foro Económico Mundial, un organismo internacional el que ha defendido que al romper jerarquías, algo que muchos jóvenes defienden y también se ve en la forma de relacionarse con sus superiores, "las empresas pueden expandirse a nuevas formas de pensar y aportar perspectivas nuevas y frescas. A su vez, esto también puede romper barreras que fomentan la resiliencia y crean innovación".

Fomentan la colaboración y complementan a sus compañeros mayores. La directiva Janet Truncale, como experta global de la consultora EY, explicaba hace unos meses que los líderes pueden comenzar con acciones esenciales para abordar las necesidades cambiantes de la fuerza laboral y beneficiarse de la diversidad que ofrece este momento. Según ella, "lo primero es fomentar la colaboración multigeneracional. Si bien se presta una atención considerable a las necesidades de la generación más joven, cada generación aporta experiencias únicas".

Aportan ideas frescas. Como valoran desde la empresa de contratación Glu Recruit, en un contexto en que hasta cinco generaciones pueden estar trabajando juntas, la "diversidad puede dar lugar a nuevas perspectivas, nuevas ideas y una mayor creatividad en el lugar de trabajo".

Desvinculan su identidad de su profesión. Un hombre de la generación Boomer, que es empresario, contaba hace unas semanas cuál fue el mayor aprendizaje que recibió de sus cinco hijos, todos generación Z: ven sus trabajos como una forma de ganar dinero para vivir y para poder hacer cosas fuera del trabajo. El hombre afirma que lo que ve que "falta en esta conversación es que la Generación Z es la primera generación que no vincula su identidad a su trabajo, y que ve que hay algo más en la vida que el trabajo".

Dan importancia a respetar la vida privada y a no agotarse en el trabajo. Lo que también ha quedado claro para Gowland es que la Generación Z tiene un equilibrio entre vida laboral y personal mucho más saludable. Ella dijo que cree que esto se debe en parte a que han visto a sus colegas mayores agotarse, y no quieren eso para ellos mismos. Esto se agrava por el hecho de que muchos miembros de la Generación Z alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia, lo que provocó un cambio cultural hacia el trabajo remoto y la priorización del equilibrio. Y para esta directiva esto es muy importante, antes de ver a sus empleados agotados mentalmente por estrés.





Conocen nuevas tecnologías con las que otras generaciones tienen problemas. Aunque se ha descubierto que muchos jóvenes tienen problemas con tecnologías que llevan años en el mercado, como una impresora o el uso de atajos de teclado muy comunes de Windows, también conocen bien otras herramientas y apps con las que han crecido. Los expertos de Glu Recruit valoran de la juventud que son los que más tiempo pasan en las plataformas-redes sociales- y sus habilidades para adaptarse a cualquier cambio en ellas.





