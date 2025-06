Tras 12 años queriendo buscar en un vertedero su disco duro con la clave de 800 millones en bitcoin, este ingeniero cambia su plan

La historia del hombre de Gales que, hace años-cuando las criptomonedas arrancaban- se deshizo accidentalmente de un disco duro con la clave para acceder a 8.000 bitcoins, ha dado un nuevo giro inesperado: va a acabar en el cine y persigue un objetivo claro.

Una productora de Los Ángeles ha comprado los derechos exclusivos para contar la historia y, como recoge la empresa, el proyecto incluye una docuserie, un pódcast y contenidos para redes sociales. Sin embargo, parece ser que Howells vendió los derechos de su historia por algo más que dinero: meter presión a las autoridades galesas, que llevan años intentando que desista en sus intentos por rebuscar en un vertedero.

Ya han adelantado incluso el nombre del documental: 'El Bitcoin enterrado: la búsqueda del tesoro real de James Howells', cuyo estreno está previsto para finales de este 2025. Mientras las autoridades galesas insisten en que el ingeniero detenga su búsqueda, con argumentos legales varios, el hombre no quiere tirar la toalla y el objetivo de la productora, de nombre LEBUL, es acompañarlo en su odisea y darle más voz a lo que lleva años viviendo.

Un vistazo a… Cómo comprar Bitcoins de forma segura y sin riesgo

"La búsqueda del tesoro es real"

Reese Van Allen, Presidente de Unscripted Entertainment en LEBUL explica que el objetivo es realizar "un thriller tecnológico de acción en vivo con casi mil millones de dólares en juego".

Más allá de abandonar su búsqueda como sopesó hace un tiempo, el hombre ahora quiere meter presión con la visibilidad de su historia: "Esto no es un meme. Esto es una misión", ha dicho Howells. "La búsqueda del tesoro es real. El disco duro es real. Y ahora la recuperación está en marcha, por la comunidad, para la comunidad".

También ha usado sus redes sociales para anunciar nuevas formas de financiar la excavación del vertedero: "El 21% de mi billetera de 8000 BTC se está tokenizando en tokens LTT. Múltiples niveles. Recaudación total de 75 millones de dólares. Objetivo: COMPRAR, OPERAR Y EXCAVAR el vertedero de Newport". En octubre estará en Singapur para lanzar este proyecto a todo el mundo que esté interesado:

El pasado mes de marzo le llegó denegada la solicitud de apelación ante el Tribunal Real de Apelaciones para excavar el vertedero y en su cuenta de X denominaba al sistema de justicia como "el Gran Sistema Británico de Injusticia" y afirmaba que el Estado siempre protege al Estado. También anunciaba que llevaría su caso a la Corte Europea de los Derechos Humanos.

De "minar por diversión" a una fortuna

La historia es conocida, y la vamos a repasar aquí, porque el giro que acaban de dar los acontecimientos merece una actualización. Cuando casi nadie minaba esta criptomoneda, James Howells minó cerca de 8.000 bitcoins (todo según su testimonio) en apenas una semana y luego se olvidó de ello. Era el año 2009 y la moneda no valía apenas nada. No como ahora. A día de hoy, al cambio, esos bitcoins tienen un valor de más de 800 millones de euros, cifra que varía según cambia el valor de la criptomoneda.

Cómo empezó todo. Según ya recogimos hace años, Howells minó por la noche, de forma intermitente, durante un par de meses criptomonedas. Pero ese proceso requería mucha potencia de procesamiento, lo que hacía que el portátil se sobrecalentara. Las monedas no tenían valor en ese momento, y no había ninguna razón para pensar que alguna vez lo tendrían. "Sólo era minar por diversión", según él mismo explicó.

Información clave a la basura. Según información que ya recogimos en Genbeta, medio año después, se le cayó limonada sobre su portátil. Transfirió parte del contenido del disco duro a un nuevo Mac, pero no se preocupó mucho más. "En aquel momento no había ninguna versión de bitcoin en Apple", ha explicado. Después extrajo el disco duro y lo guardó en el cajón del escritorio. Según GameStar, un ex socio del técnico informático mezcló dos discos duros y el que contenía la clave privada del monedero acabó accidentalmente en la basura.

Años tratando de rebuscar en el vertedero. El hombre lleva años trazando planes para entrar en el vertedero de Newport a rebuscar. Pero se ha encontrado con la oposición frontal de la corporación municipal, que teme que las operaciones de extracción de la basura acumulada resulten tener repercusiones ecológicas graves, como la liberación de gases de efecto invernadero (metano) o la liberación de materiales peligrosos.

Demanda a Newport. Incluso, el informático reunió a un equipo de expertos en recuperación de datos y medio ambiente para llevar a cabo la excavación por un coste estimado de 10 millones de libras. Un montante que, según Howells, no sería financiado por el consistorio. También ha contratado a un exjefe del vertedero con un "conocimiento preciso" de dónde se enterraron los residuos en 2013. Ante las constantes negativas, a finales de 2024 decidió demandar a su ayuntamiento.

Qué alega el ayuntamiento. La autoridad ha obtenido permiso de planificación para crear un parque solar en parte del terreno, según informaciones compartidas. Howells afirmaba hace unos meses que eso supone una incongruencia: “[El consejo] alegó ante el tribunal superior que cerrar el vertedero para permitirme buscar tendría un enorme impacto perjudicial para la gente de Newport, mientras que al mismo tiempo estaban planeando cerrar el vertedero de todos modos".

Comprar el vertedero. Su siguiente plan fue el de comprar todo el lugar. El febrero recogíamos que según The Guardian el informático estudiaba comprar todo el vertedero, después de perder el caso para obligar al ayuntamiento de Newport a permitirle buscar el disco duro desechado por accidente.

Imagen | Foto de Nathan Cima en Unsplash

En Genbeta | La historia del disco duro con 315 millones en bitcoin tirado en un basurero inmenso: el ayuntamiento no deja que su dueño lo busque

En Genbeta | Pasó años con millones de euros en bitcoin atrapados en un USB porque no sabía la contraseña. Contaba con 3 opciones para sacarla