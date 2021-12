La historia del disco duro con 315 millones en bitcoin tirado en un basurero inmenso: el ayuntamiento no deja que su dueño lo busque

El galés James Howells lleva años tratando de encontrar un viejo disco duro que tiene almacenados bitcoins por un valor multimillonario. El disco duro acabó en la basura en su momento, por lo que el sitio donde Howells busca es un enorme vertedero.

Cuando casi nadie minaba esta criptomoneda, este hombre minó 7.500 bitcoins en apenas una semana y luego se olvidó de ello. Minó por la noche, de forma intermitente, durante un par de meses. Pero la minería requería mucha potencia de procesamiento, lo que hacía que el portátil se sobrecalentara. Las monedas no tenían ningún valor en ese momento, y no había ninguna razón para pensar que alguna vez lo tendrían. "Sólo era minar por diversión", según ha explicado. Era el año 2009.

Cabe decir que hay dudas sobre si la historia de cómo minó Howells los bitcoins es realmente precissa y es que algunos críticos dicen que lo que cuenta suena a que ese proceso que describe fue demasiado rápido.

Medio año después, se le cayó limonada sobre su portátil. Transfirió parte del contenido del disco duro a un nuevo iMac, pero no se preocupó de la carpeta de bitcoin. "En aquel momento no había ninguna versión de Bitcoin en Apple, así que no había razón para ello", recuerda. Después extrajo el disco duro y lo guardó en el cajón del escritorio.

Con el tiempo, acabó tirando el viejo disco duro. En estos momentos sus critpmonedas minadas tendrían un valor de más de 315 millones de euros. Eso sí, siempre que logre localizarlo, primero y luego recuperar los datos.

Ha dejado de trabajar pero no tiene permiso

Howells incluso ha dejado su trabajo para dedicar su día a día a conseguir llevar a cabo su búsqueda. Pero el ayuntamiento de su ciudad, Newport, en Gales, no le deja buscarlo porque remover el vertedero puede causar daños al medio ambiente. El lugar es tan grande como 15 campos de fútbol.

Según The New Yorker, el usuario decidió comenzar la búsqueda cuando el disco duro tenía bitcoins por valor de 5 millones de dólares. Según pasa el tiempo, el bitcoin se ha ido revalorizando.

Como el ayuntamiento local no le da permiso, Howells contactó con el representante en el Parlamento Galés, en Cardiff, y con el Parlamento Británico en Londres. Contactó con inversores e incluso llegó a un acuerdo con dos empresarios que accedieron a financiar la operación de recuperación del disco: Howells se quedaría con una tercera parte de lo que lograran recuperar.

Acabó ofreciéndole al ayuntamiento de Newport un 25% de lo que se encontrara pero el ayuntamiento no aceptó.

Foto de portada de Evan Demicoli en Unsplash