Al principio WhatsApp decía que no habría anuncios, pero ahora lo confirman abiertamente años después

Indiscutiblemente, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más usadas a nivel global. Con más de 2.000 millones de usuarios activos, se puede esperar que tenga unos grandes ingresos, pero lo cierto es que el hecho de no tener publicidad no permite que se le pueda sacar mucho dinero. Y debemos recordar que detrás de WhatsApp hay una gran empresa que quiere sacar dinero como es lógico.

Y la posibilidad de incluir apuntes es algo que ya se está contemplando dentro de la compañía de una manera muy seria, según ha mencionado el propio director de WhatsApp en unas recientes declaraciones al medio brasileño Folha de S.Paulo.

WhatsApp cambia su opinión con respecto a la publicidad

La llegada de los anuncios a la red social no es algo completamente nuevo. Y es que hace relativamente pocos meses The Financial Times apuntó precisamente a esta inclusión, pero lo gracioso fue que los responsables de WhatsApp lo han terminado desmintiendo. En concreto, las declaraciones del director de WhatsApp afirma lo siguiente:

El artículo [del Financial Times] afirmaba que íbamos a colocar anuncios en la bandeja de entrada. No lo haremos, ni lo consideraremos. No creemos que ese sea el modelo correcto. Cuando las personas acceden a sus bandejas de entrada no quieren ver publicidad. [...] Sí, [WhatsApp continuará sin anuncios] en la bandeja de entrada y en la experiencia de mensajería. Pero hago énfasis en esta respuesta porque podría haber anuncios en otros lugares: los canales o los estados.

Es decir, en un primer momento The Financial Times apuntaba a que la publicidad aparecería en la bandeja de entrada. Pero donde ha confirmado WhatsApp que aparecerá publicidad es en los canales o estados, manteniendo nuestros mensajes privados salvaguardados. Una característica que no tiene una fecha definitiva de llegada, pero no lo podemos esperar después del plan de suscripción que se ha implantado en Instagram o Facebook. Y quién sabe si tendremos algo parecido en WhatsApp.

Pero lo verdaderamente interesante en este caso es como ha cambiado la posición de WhatsApp ante los anuncios. Tras la compra de Meta todos nos preguntamos si iban a introducir publicidad en el servicio de mensajería que pasaba a ser gratuito. Y ante esta pregunta sobre la llegada de publicidad a WhatsApp se ofreció un no rotundo. En concreto respondieron lo siguiente:

La respuesta es no. A partir de este año, evaluaremos herramientas que te permitirán usar WhatsApp para comunicarte con negocios y empresas de las que quieras estar al tanto. Esto podría significar por ejemplo comunicarte con tu banco sobre si una transacción reciente fue fraudulenta, o con tu aerolínea sobre el retraso de un vuelo. Recibimos esos mensajes en todas partes hoy en día -a través de mensajes de texto y llamadas- así que queremos probar estas nuevas herramientas para hacer que eso sea más fácil en WhatsApp, y que a la vez te ofrezcamos una experiencia sin publicidad de terceras partes y spam.

Y es que pese a comentar que dejaban la puerta abierta para contactar con empresas de terceros, no contrataban con respecto a cuáles eran sus planes. Y al final todo radica en los matices que se le quiera dar por parte de la empresa. Es por ello que con el tiempo no han cambiado mucho de opinión, y ahora el no rotundo se da cuando se pregunta acerca de la inclusión de publicidad en los chats. Pero en el resto de la aplicación ya se sabe que la veremos muy pronto.

