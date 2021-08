Cómo configurar tu WhatsApp para que el trabajo no te persiga en vacaciones

El aumento del teletrabajo ha aumentado la necesidad de comunicarse para asuntos labores a través de diferentes servicios de mensajería, más allá del correo electrónico, y eso es un arma de doble filo cuando los límites no están claros y la desconexión digital no termina de materializarse.

Para evitar que el trabajo te persiga durante las vacaciones o los días de descanso a través de WhatsApp tenemos a nuestra disposición, por fin, el llamado modo vacaciones.

Por fin, los chats archivados permanecerán en el archivo, sin notificarnos nuevos mensaje, pase lo que pase

No es su nombre, claro, pero como la funcionalidad resulta sumamente útil para vacacionar sin interrupciones laborales, el sobrenombre estaba claro. En este artículo te vamos a explicar cómo funciona y cómo activarlo, pero también te vamos a dar otros consejos para asegurar todavía más que tus merecidas jornadas de asueto no se van a ver perturbadas por lo profesional si es que así lo deseas.

Poniendo WhatsApp en modo vacaciones

El llamado modo vacaciones no es más que la modificación que ha hecho WhatsApp de la función que permite archivar chats. Hasta no hace mucho, como sabemos todos, archivar una conversación no equivalía olvidarse de ella. Tampoco silenciarla. Si llegaba un nuevo mensaje, reflotaba y volvía a aparecernos en pantalla. Un incordio que desde hace semanas ha terminado.

Ahora los chats archivados permanecerán en el archivo, con sus notificaciones desactivadas, y no se moverán de ahí pase lo que pase. Será así por defecto, aunque si lo deseamos podemos cambiar este comportamiento desde Ajustes. En la sección Chat y el apartado Chats archivados podemos desactivar esta opción y volver al comportamiento anterior.

Además de archivar las conversaciones que tengan que ver con el trabajo, podemos configurar un estado que advierta que estamos de vacaciones o incluso configurar respuestas automáticas

No obstante, puede haber personas que quizás no intuyan que no contestas y ni siquiera lees sus mensajes porque estás de vacaciones y no quieres saber nada del trabajo (o de lo que sea). Para ello, puedes recurrir a los antiguos estados, esos mensajes que aparece cuando una persona nos busca entre sus contactos. Podemos cambiarlo acudiendo a Ajustes y pulsando sobre nuestro nombre. Ahí, en el apartado Info, podemos indicar que estamos de vacaciones, por ejemplo, y que no vamos a atender mensajes a través de WhatsApp.

Si aún así no funciona y la gente sigue enviándonos mensajes, sin saber qué ocurre y por qué no contestamos, si en esos casos queremos ofrecer una respuesta sin perder mucho tiempo en escribir, podemos recurrir a las respuestas automáticas. Como si fuese un out of the office. Hay aplicaciones de terceros que sirven para este propósito y nuestros colegas de Xataka Móvil explican las soluciones para añadir respuestas automáticas a WhatsApp tanto para Android como para iOS.