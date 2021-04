Telegram mejora sus pagos integrados permitiendo el uso de tarjetas bancarias en cualquier tipo de chat y casi todo el mundo

Cuatro años después de que Telegram se estrenase soportando pagos a través de bots, este lunes ha anunciado que los negocios pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito de forma nativa en cualquier tipo de chat. Y lo más interesante es que pueden estar disponibles en casi todo el mundo.

La razón de esta cobertura es que usan ocho proveedores de pago, Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay, ECOMMPAY, que llegan "a más de 200 países", según aseguran en la página destinada a desarrolladores, y se encuentran plenamente integrados en la plataforma de mensajería instantánea.

Telegram asegura que no recibe comisiones ni almacena datos de pagos o transacciones

Pagos 2.0, la evolución de los pagos de Telegram

Telegram da un importante paso con Pagos 2.0, adelantándose en gran medida a su gran rival WhatsApp, que lleva tiempo probando sus pagos. Y es un adelantamiento parcial porque estos pagos, de momento, se encuentran limitado a artistas, trabajadores o tiendas. No entre particulares, la gran baza que probablemente juegue la plataforma propiedad de Facebook Inc.

Lo bueno del sistema de pagos de Telegram es que funciona tanto desde las aplicaciones móviles como desde las aplicaciones para ordenador y que no tiene coste. Según defienden en el anuncio de la característica, siendo "una plataforma gratuita y consciente de la privacidad, [...] no recibe comisiones y no almacena datos de pagos o transacciones".

Los pagos, por ahora, solamente pueden realizarse en negocios

Para poder ver los Pagos 2.0 en marcha podemos acceder al canal de demostración que han creado y probarlos sin gastar ni un céntimo. Para usarlos en serio, necesitaremos encontrar un negocio que los use.

Estos comercios o profesionales, para aceptarlos, no necesitan una aprobación particular de Telegram, sino tener un bot que permita ofrecer productos y servicios y esté conectado con uno de los proveedores aceptados, tal y como se explica en el manual para desarrolladores.