WhatsApp en Android ya no tendrá copias de seguridad gratuitas: Google las aplicará a tu espacio en Drive

Hacer una copia de seguridad en WhatsApp es algo realmente importante para poder mantener todas las conversaciones a buen recaudo en el caso de que cambiemos de móvil o por si ocurre algún fallo en estos chats. Hasta ahora estas copias de seguridad, que en Android se almacenan en Google Drive, no ocupaban espacio del plan que teníamos contratado.

Prácticamente podíamos decir que las copias de seguridad en Android salían completamente gratis, y Google nos cedía ese espacio para que no contara el peso de estas copias de seguridad. De esta manera los usuarios de Android, ya que en iOS no ocurre, no debían preocuparse de ampliar su almacenamiento en Drive para salvaguardar las copias de seguridad. Pero esto va a terminar acabando.

Las copias de seguridad contarán en tu almacenamiento de Drive

Y es que a partir de los próximos meses WhatsApp va a cambiar su forma de almacenar las copias de seguridad y en Google Drive vas a ver como las copias de seguridad ocupan el espacio que les corresponde. Esta nueva experiencia para usuarios de Android llegará de manera gradual a partir de diciembre y acabará en la primera mitad de 2024 para todos los usuarios.

Si hacemos números, de los 2.000 millones de usuarios activos que tiene WhatsApp muchos están en Android. Esto hacía que el espacio que ocupan las copias de seguridad de WhatsApp en Drive sea considerable sin restar espacio a sus 15 GB que son gratuitos.

De esta manera, si quieres almacenar copia de tus fotografías o tus vídeos vas a tener un archivo que ocupa más de esos 15 GB gratuitos de Drive. Es por ello que para almacenarlas vas a tener que comenzar a pagar un extra de almacenamiento para que este archivo pueda estar en los servidores de Google Drive. Pero esto no un problema si solo se almacena texto y es muy poca cantidad, porque en esos casos el peso del archivo es realmente reducido y con los 15 GB gratuitos será suficiente.

Desde la compañía explican que avisarán a todos sus usuarios 30 días antes de que se aplique este cambio con un banner llamativo. Y es que si en el momento de aplicarse esta medida no contamos con almacenamiento suficiente, la copia de seguridad no se realizará siendo un grave problema. De esta manera, si estás en Android verás como tu nube de Drive se comienza a llenar con todos tus mensajes de la app de mensajería instantánea.

