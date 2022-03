WhatsApp comienza a permitir el envío de archivos de hasta 2 GB, igualando la cifra de Telegram. De momento, solo en Argentina

WhatApp acaba de anunciar que está probando el envío de archivos de hasta 2 GB de tamaño, lo que supone un enorme aumento sobre la cifra actual, que fija el límite en archivos de 100 MB y que a menudo se queda muy corta. La compañía ha ido aumentando la cifra desde sus inicios, pero siempre quedando muy lejos de otras como Telegram, que precisamente tiene desde hace algún tiempo su límite por archivo también en 2 GB.

La compañía de Meta ha habilitado la nueva función de forma exclusiva en Argentina, tal y como recoge La Nación. Sobre lo que ocurrirá en otros países, por el momento no hay más información, aunque lo lógico y esperable es que la medida se expanda a lo largo del mundo este año.

WhatsApp tiene retos en el envío de archivos más allá de en el tamaño

La compañía ha explicado la decisión sobre el tamaño de archivo en el siguiente comunicado:

"Siempre probando nuevas maneras de mejorar la experiencia en WhatsApp, y con muchas personas aún trabajando desde casa, remotamente, o conectándose con sus familiares y amigos de manera virtual, para nosotros es importante poder dar a los usuarios la libertad de enviar archivos y documentos más grandes. Escuchamos a los usuarios, respondemos a sus pedidos y estilo de vida aumentando el límite actual del tamaño de los archivos que pueden enviarse por WhatsApp de 100 MB a 2 GB. Aunque se trata de un test solo disponible en Argentina, los usuarios podrán mandar este tipo de archivos de hasta 2 GB a otros usuarios en cualquier parte del mundo. ¿Por qué es importante esta prueba? Muchas veces, la comunicación entre usuarios incluye el envío de archivos y documentos importantes. Ya sea que se trate de un pequeño negocio que necesita enviar a sus proveedores contratos de 100 páginas, o de una profesora que quiere compartir un archivo ZIP con materiales de estudio para sus alumnos, o de un creador de contenido que desea mandar una presentación multimediática de PowerPoint a sus compañeros de trabajo, ahora será posible hacerlo dentro de WhatsApp, sin comprometer la calidad del archivo.

Como vemos, WhatsApp reconoce que ya no solo es una aplicación para enviar imágenes y vídeos comprimidos junto a notas de voz, sino que son muchos los usuarios que utilizan el servicio para enviar archivos ZIP, o apuntes en PDF, o contratos, etc. En ese sentido, desde siempre se le ha pedido que hiciera más fácil el compartir archivos, justo como hace Telegram.

Más allá de presentar un selector más ordenador, WhatsApp no tiene a día de hoy la opción de dejarnos enviar una imagen a tamaño original, sino que para que no pierda calidad, tendremos que enviar como 'documento', es decir, recurrir a un 'hack'. En iPhone, por ejemplo, no deja elegir como documentos imágenes del carrete, con lo que tendremos que copiarlas a la app de 'Archivos' para desde allí seleccionarlas y enviarlas. Un proceso demasiado complicado para lo que debería ser en una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo.