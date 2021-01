WhatsApp empieza a ofrecer la función de llamadas y videollamadas en su versión para Windows 10

WhatsApp ha empezado a poner a disposición de algunos usuarios de su app de escritorio para Windows 10 (descargable en su web oficial o desde la Microsoft Store) una versión beta de las llamadas de audio y vídeo que llevamos tiempo usando en la versión móvil.

Ya se había publicado en octubre la inminente implementación de esta funcionalidad, pero ahora, finalmente, algunos usuarios están empezando a anunciar en las redes sociales la repentina aparición de la misma.

Por ahora, todos estos usuarios tienen en común contar con la versión 2.2100.7 de la aplicación de WhatsApp para Windows 10, aunque no todos los que la usan pueden acceder a esta funcionalidad.

Aquellos que sí, han podido ver cómo aparecían en su interfaz dos nuevos iconos: uno para las llamadas de voz y otro para las de vídeo, con el pertinente aviso de que nos encontramos ante una función aún en pruebas.

Así se ve el nuevo WhatsApp Desktop

Para estos usuarios, la barra de herramientas de la aplicación de WhatsApp ahora luce así:

Y una ventana flotante nos permite aceptar o rechazar la llamada, o finalizarla mientras participamos en ella:

(Imágenes vía Wabetainfo.com)

Las capturas subidas hasta ahora a las redes muestran cómo los recuadros de las videollamadas se muestran en posición horizontal cuando se llevan a cabo desde un PC, en contraste con las procedentes de móviles:

Tras confirmarlo con @WABetaInfo, probamos con @rsametband las llamadas de voz y video en WhatsApp Web. Están disponibles de forma limitada en la app para Windows 10. Y así se ven las llamadas, desde un móvil (vertical) y desde mi PC (horizontal) pic.twitter.com/6Z3xmnUAUM — Guillermo Tomoyose (@tomyto) January 21, 2021

Si no dispones aún de esta función, no te preocupes: es sólo cuestión de tiempo (si bien la compañía no ha precisado plazos por ahora) y terminará siendo activada para todos los usuarios.

Vía | @Tomyto