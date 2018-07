WhatsApp limita y avisa del reenvío de mensajes: así cambia

WhatsApp ha introducido una serie de cambios relacionados con el reenvío de mensajes, todo apunta que podrían estar relacionados con una serie de linchamientos en la India que han acabado con la vida de varias personas y numerosos heridos.

Por ejemplo, recientemente una multitud acabó con la vida de un hombre y dejaron gravemente heridos a sus dos acompañantes después de haberse difundido rumores en los que lo relacionaban con el secuestro de niñas.

"Question information that upsets you", says WhatsApp's full-page advertisements. Clearly the solution to declining newspaper ad revenues in India will come from how we tackle our digital fake news crisis. pic.twitter.com/3h5XyJeMIr — Anuj Srivas (@AnujSrivas) 10 de julio de 2018

Desgraciadamente, no estamos ante un caso aislado, y en el último año se estima que murieron 17 personas en la India por circunstancias similares. Se llegó a publicar anuncios los periódicos del país alertando de los rumores falsos difundidos vía WhatsApp.

Qué ha cambiado en el reenvío de mensajes en WhatsApp

En una entrada en el blog de la compañía, WhatsApp informa que a partir de ahora sólo se podrá reenviar el mismo mensaje a 20 grupos diferentes. En la India se ha limitado incluso más, y sólo se pueden reenviar a cinco grupos.

"Creemos que estos cambios, que continuaremos evaluando, ayudarán a mantener WhatsApp con el propósito para el que fue diseñado: una aplicación de mensajería privada".

Originalmente, no existía límite a la hora de reenviar un mensaje a diferentes grupos. Como vemos, el cambio es mayor en la India, precisamente el país con mayor número de usuarios de este servicio.

Cambios a nivel global, pero más restrictivos en la India

Además, también han cambiado la manera en que se muestran los mensajes reenviados, y ahora veremos un texto de color gris en la parte superior que nos indica que estamos viendo un mensaje reenviado.

Con estos cambios, WhatsApp espera reducir la cantidad de información que se propaga y se hace viral en su plataforma. Como apuntan en su comunicado, esta actualización busca impulsar que siga siendo una herramienta de comunicación privada y no un foro en el que se puedan propagar fácilmente rumores falsos.

