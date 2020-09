'All Star' de Smash Mouth y escenas míticas del cine: ha llegado el DeepFake definitivo

'All Star', además de ser la canción más conocida de la banda Californiana Smash Mouth, es una fuente inagotable de memes. Es parte importante de la banda sonora de 'Shrek'y ahora también es la protagonista de uno de los mejores DeepFakes que hayamos visto.

Haciendo honor al título de la canción, han creado un vídeo en el que no faltan "estrellas" del mundo del cine, que aparecen cantando la mítica canción lanzada a finales de la década de los 90.

Podemos probar esta tecnología nosotros mismos

Como no podía ser de otra manera, el vídeo comienza con la ya mítica frase "Somebody once told me the world is gonna roll me", con Tom Hanks y Christian Bale moviendo los labios al ritmo de la canción.

Los clips han sido elegidos para que coincidan con momentos concretos de la letra, haciendo que el resultado sea todavía más llamativo. Es, sin duda, uno de los mejores DeepFakes que hayamos visto y vuelve a demostrar que esta canción sigue siendo una mina de oro para crear virales.

Tal y como podemos ver en la descripción del vídeo en YouTube, este clip ha sido creado utilizando 'Wav2Lip', un novedoso modelo de sincronización labial que ofrece unos resultados muy sorprendentes.

En GitHub podemos conocer más detalles del funcionamiento de Wav2Lip, y sus creadores aseguran que su herramienta ofrece una "alta precisión" y funciona con cualquier "identidad, voz o idioma".

De hecho, existe una demo interactiva que podemos probar. Simplemente tendremos que subir el clip de vídeo (máximo 20 segundos de duración) y el audio (también de 20 segundos) que queramos sincronizar.