Este es el ancho de banda que necesitas en casa para poder usar Netflix en condiciones

Una de las claves de Netflix desde hace mucho tiempo son las diferentes calidades de retransmisión: el servicio reproduce vídeos en SD, en HD y en calidad 4K siempre que el contenido esté disponible a esa definición. Pero ahora bien: ¿podemos reproducir a esas calidades con las conexiones a Internet que tenemos en casa?

La respuesta es sí, pero depende. Empecemos con las cifras oficiales que nos da la propia Netflix acerca de los anchos de banda recomendados:

3 Megabits por segundo para vídeos en SD (la única calidad disponible con el plan de 7.99 euros mensuales). Viene a ser un consumo de 0,7 GB por hora. Estableciendo la calidad de Netflix en "baja", la cifra puede bajar hasta 0,3 GB por hora.

5 Megabits por segundo para vídeos en HD (disponible con el plan de 11,99 euros mensuales). Aproximadamente 3 GB cada hora.

25 Megabits por segundo para vídeos 4K (disponible con el plan de 15,99 euros mensuales). Unos 7 GB por hora.

Evitemos confusiones: estamos hablando de Megabits por segundo (Mbps), que es como se miden el bitrate o tasa de bits y las conexiones de red, en lugar de megabytes por segundo (MB/s). Por lo tanto, con la gran mayoría de conexiones tendremos suficiente para disfrutar de Netflix. Pero cuidado, porque hay que tener en cuenta varios factores. Y el más importante de ellos es la variación de velocidades de algunas conexiones.

ADSL: suficiente para HD, pero tomando precauciones

En España, cuando contratas una línea ADSL, lo más probable es que consigas una velocidad de "hasta 20 Mbps". Dependiendo de donde esté la central o de si tienes un repetidor cerca, eso pueden ser 17-18 Megabits por segundo (considérate afortunado) o incluso menos de 3 Mbps.

Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer si tienes un ADSL y te planteas contratar Netflix es hacer un test de velocidad para poder comprobar qué velocidad te llega a casa, sabiendo que muchas veces, además de mala conexión, lo malo es el router y puede merecerte la pena cambiar.

El ADSL tiende a desaparecer, pero allá donde está, pone las cosas difíciles a Netflix y sobre todo a Disney+ y Apple TV+

Si vives en un núcleo urbano mínimamente grande, lo más probable es que ya tengas fibra. Pero si no, lo corriente es que puedas reproducir contenido en HD (al menos a 720p) sin demasiados problemas ya que los ADSL suelen superar los 5 Megabits por segundo que recomienda Netflix. Pero cuidado, porque eso puede torcerse a la mínima que alguien en casa haga algo tan simple como cargar un vídeo de YouTube en algún dispositivo.

Por desgracia, el confinamiento fue el momento perfecto para comprobar que con 7,62 Mbps, se puede lograr ver vídeo 2160p/4K en Netflix. Los 25 Mbps recomendados son para obtener la máxima calidad.

Las líneas ADSL no son lo más estable del mundo, y puede darse la clásica situación del "que nadie haga nada en internet que quiero ver esta película en Netflix". Eso sí, aunque Netflix hable de 25 Mbps, según nuestras propias mediciones, lo normal es que el bitrate medio sea de unos 15 Mbps en 4K, por lo que una velocidad un pelín superior podría ser suficiente, aunque con buffering según el caso.

Son situaciones que en 2021 cuesta creer que sigan existiendo, pero aunque en los últimos años el total de línes haya caído cerca de 3,15 millones en favor de la fibra, los datos dicen que todavía hay aproximadamente 1,77 millones de líneas de ADSL en España.

Fibra: de sobra, pero para 4K ten en cuenta la potencia y señal del WiFi

Naturalmente, si tienes una conexión de fibra óptica en casa no tienes por qué preocuparte. Las velocidades que se contratan con esta modalidad a día de hoy no bajan en casi ningún caso de los 100 Mbps, el cuádruple de lo que necesitamos para reproducir vídeo en 4K. Ahora bien: podrías tener un "cuello de botella" dependiendo de la cobertura WiFi que tengas en la casa.

Si te llegan 100 Mbps, pero tienes una casa grande, no cableada, con router de operadora, y no tienes una red Mesh o buenos repetidores, es posible que no te lleguen esos 25 Mbps que recomienda Netflix, como de hecho le ocurre a servidor con un Fire TV Stick 4K en el dormitorio.

De todas formas, ahí va un mensaje tranquilizador: se suele creer que se necesitan grandes conexiones para poder reproducir vídeos en alta definición cuando no es así. Un vídeo a 720p, que es el "mínimo listón" que se pone mucha gente, necesita menos de 5 Mbps, atendiendo a los bitrates que se ven con ese contenido. Y eso, siempre que se tengan ciertas precauciones, lo cubren la mayoría de los ADSL del país.