Los anuncios también llegarán a Amazon Prime Video. Tendremos que pagar más que antes para librarnos de ellos

Netflix fue pionera a la hora de integrar anuncios en sus contenidos, aunque para acceder a ellos se debía seguir pagando la suscripción. Si bien, para poder ver los contenidos libres de anuncios se debía pagar un pequeño extra a la suscripción más básica. Y como era de esperar, esta es una estrategia que no se iba a quedar únicamente en Netflix y ya está siendo copiada por el resto de plataformas.

Amazon es la siguiente en apostar por esta estrategia en Prime Video al anunciar hoy que van a comenzar a integrar en programas de televisión y películas "anuncios limitados". La excusa que usan para defender esta decisión es a la que estamos acostumbrados: "continuar invirtiendo en contenido exclusivo". Es decir, que quieren sacar una mayor cantidad de dinero de cada uno de nosotros para "invertirlo en nuevas películas y series".

Prime Video estrena anuncios en sus películas... a no ser que pagues

Esta es una decisión que obviamente no va a gustar a nadie, que mientras esté viendo una película tendrá diferentes interrupciones para que se muestren este tipo de anuncios publicitarios. Aunque como es lógico, si se quiere mantener la experiencia de ver los contenidos sin anuncios Amazon te lo va a permitir, pero siempre que pagues un extra a la suscripción que ya abonas.

La llegada de esta nueva característica no va a ser inmediata. En el caso de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y Alemania lo verán implementado a "principios de 2024" sin que se haya ofrecido ninguna fecha exacta. Pero los españoles no nos libramos de esta medida, ya que también llegará a España a lo largo de 2024 junto con Francia, México, Italia y Australia.

El precio que se va a tener que pagar extra para evitar este tipo de anuncios mientras se están viendo programas o películas será de 2,99 dólares en Estados Unidos. No ha transcendido cuanto costará este suplementos en países como España o México, aunque se espera que se mantenga en el caso de España en 2,99 euros.

Lo que sí han querido recalcar es que (al menos en Estados Unidos) no van a modificarse los precios de suscripción de Prime Video. Y semanas antes de que se vaya a implementar esta característica avisarán a los afectados para que puedan optar por hacer este pago extra. Pero lo que está claro es que Amazon necesita sacar un mayor beneficio tras reducir de manera complementaria los costes de la plataforma.

