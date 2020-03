Core, la mezcla de tienda de mods y de software de creación de videojuegos que pretende ser a éstos lo que YouTube fue al vídeo

Frederic Descamps y Jordan Maynard eran desarrolladores y aficionados no sólo a los videojuegos, sino a la creación de mods (Maynard, por ejemplo, había estado implicado en el desarrollo de Spore). Así que, hace 4 años, se juntaron para dar forma a la clase de experiencias que les gustaba disfrutar como usuarios fundando Manticore Games.

Una de las primeras cosas que hicieron fue poner en marcha una plataforma que les permitía interactuar con la comunidad y poner a prueba ideas para sus juegos para comprobar fácilmente si funcionaban o no; además, buscaban que dicha plataforma permitieran a los aficionados personalizar su propia experiencia de juego, introduciendo sus propios mapas, armas, etc.

Hasta que se dieron cuenta de que su verdadero proyecto era esta plataforma. "Ya no estábamos creando un juego, estábamos desarrollando un servicio", explica Descamps. Y dicha plataforma, mezcla de herramienta de creación de juegos y de tienda online, y basada en el motor Unreal Engine de Epic, acaba de ser lanzada como 'alfa cerrada' con el nombre de Core.

En un post publicado el pasado mes de diciembre, la gente de Manticore Games definía a Core como una plataforma que ofrece un conjunto de herramientas que permiten crear y publicar juegos de calidad para múltiples jugadores sin importar su nivel de competencia artística o técnica.

Al mismo tiempo, es un ecosistema que facilita la colaboración: si eres desarrollador puedes crear scripts, si eres diseñador puedes crear modelos 3D, y ofrecerlos a la comunidad para que alguien (o tú mismo) los combine y cree un juego. A partir de ahí, puedes modificar la lógica de funcionamiento y el aspecto de todos esos 'ladrillos' con los que has ido construyendo tu videojuego.

En The Verge afirman que, durante una demostración, Maynard fue capaz de generar un videojuego completo de disparos en 3ª persona, dotado de un mapa básico con edificios en ruinas, y de tenerlo listo en pocos minutos... publicarlo más tarde en Core sólo le llevó unos segundos más: "La herramienta parecía intuitiva y rápida, en ningún momento vi ni una sola línea de código".

"Los videojuegos se encuentran en la cúspide de esa misma 'revolución de los creadores' que afectó al vídeo cuando nació YouTube. Los jugadores se convierten en creadores, y ahora hay clases de videojuegos que jamás habríamos visto venir".

"Ahora, las herramientas de creación de juegos y universos inspiran a los fans de juegos como Minecraft, Dreams o Fortnite. Así que, ¿qué pasaría si diéramos un paso más allá y contáramos con herramientas y con un 'patio de recreo' abierto a cualquier idea de videojuego?".

"Como creador, en CORE obtienes la mayor parte de lo que necesitas 'out of the box', sin necesidad de programar ni de diseñar gráficos, y luego ya depende de ti si profundizar a un nivel mayor de profundidad".