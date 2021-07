Disney y Lucasfilm han contratado al youtuber que intentaba mejorar con deepfakes el CGI de 'The Mandalorian' y otros

La historia de YouTube es, sobre todo, la de personas que hacen muchos vídeos interesantes en su tiempo libre, y que la mayoría de veces no trascienden. Sin embargo, también es la de grandes ejemplos de crecimiento y ascenso al estrellato, como Justin Bieber o Pablo Alborán a nivel nacional.

Más allá de estos grandes ejemplos, YouTube también es, como las redes sociales, una vía con la que demostrar tu trabajo a grandes empresas para que te acaben contratando. Es el caso de Shamook, un youtuber que cuenta con 75.200 suscriptores y es conocido por hacer deepfakes de muchas películas.

LucasFilm, propiedad de Disney y productora de todo lo relacionado con Disney+, acaba de contratarle por sus deepfakes sobre 'The Mandalorian', '[Rogue One](Rogue One)', 'Solo', etc.

Una contratación que permitirá mejorar a Shamook y a LucasFilm

Dada la historia del universo de 'Star Wars', es lógico que en el futuro, Disney y LucasFilm sigan utilizando CGI (imágenes generadas por computadora o por ordenador) para devolver a la vida a personajes como Leia o el Luke joven. Mark Hamill sigue vivo, pero evidentemente ya no tiene edad para representar a su personaje de hace más de 40 años, por lo que Disney (y otros como Scorsese en 'El Irlandés') recurren al CGI.

En opinión de muchos fans, estas representaciones de Disney no han logrado buenos resultados. La misión de Shamook en este sentido, ha sido mostrar cómo podrían haber quedado si la compañía hubiera utilizado deepfakes con las caras de los actores en lugar de haberlas generado por ordenador. A priori, los resultados son espectaculares, pero también hay críticos que defienden que no se tienen en cuenta factores importantes sobre el trabajo y las limitaciones que tiene Disney a la hora de hacerlos.

El propio Shamook reconocía en los comentarios de su vídeo de 'The Mandalorian' que el deepfake estaba lejos de ser perfecto (frente a cómo algunas personas los han alabado):

"Desafortunadamente, no hay mucho que pueda hacer para mejorar la sincronización de la animación / boca, si tuviera acceso al metraje doble del cuerpo antes de que aplicaran el CGI, el deepfake supondría definitivamente una mejora. Espero que se publiquen algunas imágenes detrás de escena para que pueda intentarlo. Además, solo tenía 4 días libres para hacer este deepfake antes de las vacaciones, no estoy 100% satisfecho con la calidad, pero aquí está de todos modos".

Fuera mejor o no el trabajo, en LucasFilm parece haber gustado, y seguro que ambas partes podrán mejorar su trabajo aplicando las técnicas que ya estaban usando a la hora de hacer el trabajo oficial y el del canal de YouTube. Shamook ha comentado en su canal de YouTube que se ha unido a ILM/LucasFilm como "Senior Facial Capture Artist", pero que pese a ello, seguirá subiendo a su canal.

Vía | Gizmodo