Este mapa te lleva de paseo por todo el mundo a través de cientos de relajantes y fascinantes vídeos

Video Walks Around the World es un mapa realizado con Google My Maps en el que se recogen cientos de vídeos de paseos localizados en todas partes del mundo. Por países de Asia, Europa, África, Oceanía y América.

Estas piezas resultan especialmente relajantes y fascinantes porque son lo que prometen: vídeos de paseos. Son grabaciones de gente que transita por ciudades, pueblos o la naturaleza mostrando el simple transcurrir de la vida.

Lo mejor de Video Walks Around the World es que recoge vídeos que verdaderamente tratan de trasladarnos al lugar en el que fueron grabados sin artificios

Paseos en vídeo alrededor del mundo

Para ver lo vídeos, podemos navegar a través del mapa y pulsar en uno de los iconos de localización o, directamente, seleccionar uno en la columna lateral. Una vez seleccionado uno de ellos, clicaremos sobre su previsualización en la parte superior izquierda de la pantalla y ese se abrirá a pantalla completa.

Si queremos verlos en YouTube para guardarlos o hacer otra cosa con ellos simplemente clicaremos sobre el logo de la plataforma en los controles que aparecen en la parte inferior de la pantalla y listo.

Lo mejor de Video Walks Around the World es que recoge vídeos que verdaderamente tratan de trasladarnos al lugar en el que fueron grabados sin artificios. No están locutados, no tienen grandes cortes, son relativamente largos, tienen una buena calidad de imagen, están estabilizados... Una maravilla.