Estos videoclips clásicos restaurados en 4K son de lo mejor que podemos disfrutar en YouTube para viajar a otras épocas

YouTube hace muchos años que se convirtió en la nueva MTV, es decir, el lugar al que acudimos a ver videoclips, nuevos y antiguos. En la plataforma hay auténticas joyas, pero lo mejor es que las discográficas y los autores no siempre se conforman con subir los vídeos, sino que lo quieren hacer en la mejor calidad.

En los últimos tiempos, con la popularización de la resolución 4K, cada vez es más común ver videoclips remasterizados en 4K que sustituyen a las versiones clásicas que hemos visto desde su concepción para televisores viejos. Gracias a un hilo de @polispol (Pol Turrents) en Twitter, que es director de fotografía, nos hemos topado con auténticas delicias de vídeos musicales de otra época, pero que parecen actuales por las espectacular calidad de imagen que entregan.

Algunos cantantes y grupos musicales que rodaron sus viejos videoclips en 35mm y 16mm están restaurando los vídeos a partir de los negativos originales, y este Ironic de Alanis Morissette luce ALUCINANTE.

Abro hilo sobre videoclips bien restaurados 👇https://t.co/Uc69XilzSQ — Pol Turrents (@polispol) August 3, 2020

La clave del 4K está en el fotoquímico: algunos ejemplos brillantes

En los videoclips que se repasan en el hilo, que tienen una calidad sorprendente sabiendo que en muchos casos cuentan con material grabado hace más de 25 años, la clave no es ninguna magia negra. Como ocurre con películas clásicas que hoy podemos disfrutar en un espectacular 4K con HDR, es crucial que dichos contenidos se grabaran, como recuerda Pol Turrents, en película fotoquímica de 35 y 16 milímetros, frente a que se hiciera en cinta, un medio mucho más económico.

También valdría, por supuesto, película de 70 milímetros, que daría una imagen mucho mejor, pero se reservaba (y directores como Nolan reservan a día de hoy) para el cine.

Contando con negativos originales en buen estado, se escanea fotograma por fotograma y se consigue restaurar en 4K, una calidad de imagen mucho mejor de la vista en su día cuando se emitieron por televisión por primera vez. Veamos algunos ejemplos:

En el hilo, Pol cuenta que vídeos como este 'Take On Me" de a-ha pueden verse peor en algunos puntos, al tener muchos efectos aplicados antiguos, pero aun así lucen mucho mejor que las copias viejas que podíamos encontrar hasta ahora en YouTube.

Otros vídeos musicales como este de 'Bohemian Rhapsody' de Queen en directo no están en 4K, pero sí han sido restaurados en 4K, por lo que pese a verse en 1080p, te dejan** ver a Freddie Mercury como nunca antes lo habías visto** (a no ser que tuvieras la suerte de verle en directo).

Al igual que ocurre con la alabada calidad de los vinilos, todos estos videoclips en 4K son un recordatorio de que cuando lo analógico se llevaba a los límites, podía llegar a cotas de calidad impresionantes. Larga vida a lo antiguo, y sobre todo, a la conservación de los materiales que permiten estas remasterizaciones, pues lo importante siempre es contar con la fuente original.