Google planta cara a Dolby promoviendo un nuevo ecosistema de códecs abiertos de vídeo HDR y audio 3D

Google le ha declarado la guerra a Dolby; sí, los del Dolby Surround, aunque lo que nos interesa ahora más bien son los códecs multimedia Dolby Atmos y Dolby Vision. ¿Y en qué consiste tal declaración de guerra? Fácil: en promover estándares abiertos para promover un ecosistema alternativo y libre de royalties, pues actualmente los fabricantes tienen que pagar a Dolby para poder integrar la tecnología de ésta en sus propios dispositivos. Y es que ahora se ha filtrado un vídeo en el que el gerente de productos de Google Roshan Baliga compartía esos planes (a los que se refieren internamente como 'Project Caviar') con fabricantes de hardware en un evento a puerta cerrada realizado a principios de este año.

No es ningún secreto que el principal interés de Google con este movimiento es YouTube, una plataforma que actualmente es incompatible con Dolby Atmos y con Dolby Vision, y que ahora podría brindar experiencias multimedia más inmersivas y brindar a sus usuarios medios para capturar y compartir vídeo HDR y audio 3D. Sin embargo, lo que convierte en relevante lo que está haciendo la compañía radica precisamente en su interés en subir al barco a fabricantes de dispositivos y a los proveedores de otros servicios online.

Actualmente, la Open Media Alliance (una iniciativa en la que, junto a Google, también participan Amazon, Meta y Samsung, entre muchos otros) ya impulsa el proyecto Immersive Audio Container basado en un pack de códecs abiertos de audio 3D, pero Google quiere impulsar una nueva 'marca paraguas' capaz de hacer frente a Dolby y que integre también tecnología basada en el códec de audio HDR10+, desarrollada en su momento por Samsung para evitar pagar más royalties a Dolby de los necesarios (una postura que aún mantiene).

Antes de Caviar ya estuvo AV1

Esta no es la primera incursión de Google en la promoción y/o desarrollo de códecs multimedia abiertos: ya en su momento apostó por los códecs 'open source' On2 tras adquirir su compañía desarrolladora en 2009, y jugó un papel fundamental en la fundación de la Open Media Alliance y en el posterior desarrollo del códec de vídeo AV1.

Esto hizo que el grupo MPEG LA, desarrollador del entonces principal códec de vídeo del mercado, el H.264 (ya vamos por el H.266), anunciara que dejaba a partir de ese momento (2016) de cobrar royalties a servicios de streaming gratuitos... como el propio YouTube. MPEG LA sigue siendo líder del mercado, pero la pérdida del monopolio con la entrada en escena de AV1 actuó como elemento disuasorio. ¿Es eso mismo lo que trata de hacer con Project Caviar y la tecnología de Dolby?

Dolby cobra a los fabricantes (tanto de televisores como de pequeños dispositivos de retransmisión) 2-3 dólares por dispositivo por licenciar Dolby Vision, según su vicepresidente senior de Cloud Media Solutions, Giles Baker. Baliga (Google) afirma que, para los dispositivos domésticos de menor costo, esa tasa puede terminal resultando prohibitiva

No exactamente: Dolby Atmos y Dolby Vision ya son de uso gratuito para todos los servicios de streaming, incluso los de pago (como Netflix o Disney+, que integran su tecnología en su plataforma); actualmente sólo pagan por ello los fabricantes de hardware. Pero lo cierto es que Google también es, hoy en día, un fabricante: smartphones, auriculares, Chromecasts, etc... por lo que se verían igualmente beneficiados de no tener que ceder ante Dolby.

Pero Google también sabe que, más allá del (leve) ahorro que pueda suponer a corto plazo la existencia de Project Caviar, la clave de su movimiento radica en no entregar a Dolby un monopolio sobre la captura de vídeo HDR y el uso del audio 3D, tecnologías cuyo peso crecerá progresivamente a medida que se popularicen otras como la realidad aumentada.

