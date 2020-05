Google Play Música desaparecerá este año y YouTube Music recogerá el testigo como plataforma musical

Google se ha propuesto dar todo el protagonismo a YouTube Music. Tanto es así que ha decidido decir adiós a Google Play Música haciendo que todos sus usuarios transfieran bibliotecas de canciones, preferencias y listas de reproducción a la plataforma musical bajo el paraguas de YouTube.

La migración entre Google Play Música y YouTube Music se puede llevar a cabo desde este martes, según ha anunciado la compañía. Los usuarios podrán seguir usando ambos servicios indistintamente durante un tiempo, pero teniendo claro que la plataforma musical de YouTube será la única que tendrá Google.

Este mismo año, Google Play Música bajará la persiana para siempre.

Google promete una transición sencilla

Google asegura que lleva tiempo mejorando YouTube Music. El objetivo de los últimos años, dicen, ha sido brindar una experiencia de reproducción musical completa para la que se han sumado funciones de Google Play Música.

Pensando en los usuarios de este servicio, y sobre todo en aquellos que más tiempo han dedicado a crear bibliotecas musicales y de podcast según sus gustos, los de Mountain View aseguran que han querido hacer la transferencia al nuevo hogar lo más simple posible. El proceso, explican, arrancará con un correo electrónico que recibirán todos los usuarios con instrucciones detalladas.

Básicamente, lo que deberán hacer es descargar la aplicación móvil de YouTube Music para Android o iOS en su dispositivo y hacer clic en el botón para transferir que encontraremos. Con ello, se transferirán cargas, compras, canciones, álbumes, listas de reproducción, contenido marcado como Me gusta y No me gusta, estaciones seleccionadas y preferencias personales. Cuando el traslado se haya completado, recibiremos por correo electrónico la confirmación.

En cuanto a los podcast, el proceso debe iniciarse desde Google Podcasts a través del siguiente enlace. Pulsando sobre Transferir podcasts podremos llevar nuestras suscripciones de Google Play Música a la aplicación dedicada disponible tanto para Android como para iOS.

Respecto a las suscripciones a los servicios, desde Google señalan que los precios de Google Play Música y YouTube Music son los mismos.

Se puede utilizar la versión gratuita con anuncios de YouTube Music o, por una suscripción de pago de 9,99 euros al mes, disponer de YouTube Music Premium que permite reproducir en segundo plano, descargar música y, por supuesto, no contiene publicidad. Las suscripciones ilimitadas de Google Play Música, prometen los de Mountain View, serán convertidas automáticamente al nivel equivalente de YouTube Music Premium o YouTube Premium. La suscripción de YouTube Premium, que incluye YouTube sin publicidad, cuesta 11,99 euros mensuales