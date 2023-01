Los hackers se aprovechan de 'The Last of Us' en HBO para conseguir la información de los fans que tratan de descargar su juego

Enero ha empezado con mucha fuerza para los amantes de los videojuegos y las series, gracias al estreno en HBO Max de la serie 'The Last of Us' que ha sido un gran éxito en la plataforma. Pero este éxito, aunque es muy positivo para los creadores y para sus fans, también puede ser usado de manera negativa por los hackers tal y como está apuntando Kaspersky.

Esta empresa privada de ciberseguridad ha apuntado a que desde el lanzamiento de esta serie se habrán incrementado las estafas cibernéticas relacionadas con la saga. Y es que el éxito que ha tenido, y que mucha gente haya descubierto esta historia que proviene de un videojuego hace que se pueda explotar para sacar información de una manera ilegal. Y es que los jugadores son un objetivo muy jugoso, ya que además de poder robar sus datos financieros, también se puede acceder a su cuenta del juego con aspectos raros y dinero virtual.

Piensas que descargas un juego famoso, pero estás descargando un malware

Tal y como ha informado esta empresa, la primera de las estafas que se detectó se relacionó con una página web que promete ofrecer el juego 'The Last of Us Part II' para descargar. Pero obviamente esta web es una trampa para que cualquier persona que crea que está descargando el juego, en realidad tendrá un nuevo malware en su ordenador. Y esto es algo realmente común a la hora de querer descargar un juego muy querido, pero sin pasar por caja.

Desde Kaspersky afirman que este tipo de malware puede tardar varios años en dar señales de infección en el ordenador, aunque no han querido ofrecer demasiados detalles sobre su funcionamiento. Lo único que han querido destacar es que siempre actúa de manera discreta y el usuario no va a notar que está instalado el malware. Y esto es algo peligroso, ya que con la serie de 'The Last of Us' hay más personas que van a querer jugar a este videojuego y los buscarán en internet.

La segunda estafa que se está viralizando en la actualidad es una web que ofrece supuestamente un código de activación de 'The Last of Us' para introducir en la PlayStation 5. Para obtener el código del juego o 100 dólares en Roblox se pide que se pague una comisión. Al realizar el pago se solicita precisamente la información de la tarjeta crédito y tras realizar el cargo no se recibe nada a cambio.

Al contrario, los hackers van a tener acceso a la información de la tarjeta y podrán realizar compras sin el consentimiento del titular. Todo esto hace que finalmente se deba extremar la precaución a la hora de realizar descargas de internet de contenidos que se prometen como gratuitos. Porque una de las normas a tener en cuenta siempre es que nunca nadie va a regalar nada, aunque a veces la necesidad o las ganas hace que se pueda caer fácilmente en esta trampa.