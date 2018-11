Headliner, un editor de vídeo gratuito y online perfecto para crear contenido en redes sociales

Headliner es un servicio gratuito para crear vídeos en las redes sociales. Es sumamente fácil de usar y ni siquiera añade marcas de agua a tus proyectos a pesar de que todo lo que ofrecen en la plataforma es gratis.

Una de sus principales funciones es lo que llaman "Audiogram Wizard", que sirve para crear un vídeo de hasta 10 minutos a partir de un clip de audio, perfecto para compartir en Instagram, Twitter o Facebook. Una excelente opción para promocionar un podcast, por ejemplo.

Si quieres hacer un podcast completo y publicarlo en YouTube, pero solo tienes audio, Headliner también te ayuda en ese caso, pues te permiten crear un vídeo para YouTube de hasta dos horas a partir de solo un clip de audio.

Otra función interesante que tiene la plataforma es que la herramienta es capaz de transcribir automáticamente los vídeos y añadir subtítulos. Esos subtítulos los puedes personalizar después, aunque solo funciona bien con vídeos en inglés.

Además de esto, Headliner cuenta con una característica de relleno automático de contenido. Esto lo que hace es rellenar un vídeo con imágenes y texto basándose en un artículo que le alimentes, como si fuese el guión.

Todas las herramientas son increíblemente fáciles de usar, ya tienes hasta música libre de derechos para usar y añadir automáticamente. El editor de vídeo con transcripciones tiene una curva de aprendizaje bastante baja, cualquiera que haya usado Windows Movie Maker puede con esto en unos minutos.

hello world You can now make videos like this in Headliner... https://t.co/O6feYFwmKx #VideoMarketing #publishing #socialmedia