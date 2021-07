Probamos la mejor forma de ver la TDT online gratis: así es el plan gratuito de Tivify, mejor que Mitele o Atresplayer

Ayer te contábamos que la plataforma de streaming de TV Tivify acababa de lanzar un plan gratuito para complementar su actual oferta premium: un plan que incluía acceso a más de 80 canales de la TDT, posibilidad de visualizar los contenidos de la última semana de los canales de TV públicos (RTVE y autonómicas), grabar contenidos de dichos canales durante 30 días, etcétera.

Sonaba bien, y hoy hemos querido probarlo de primera mano. Así que he pedido acceso a una cuenta previamente creada (pues, en caso de registrarnos ahora, habríamos tenido un mes entero gratuito de plan Premium, y eso no era lo que queríamos valorar) y me he tirado un rato viendo la tele en mi navegador.

¿Cómo es la experiencia de usar Tivify?

Al entrar en el portal de Tivify, me he encontrado con la interfaz que podéis ver en la imagen principal, que ofrece un vistazo rápido tanto a los contenidos en emisión como a contenidos recomendados, ya emitidos pero aún accesibles.

Tras lo que podemos ver en las imágenes de portada, la plataforma nos muestra más contenido seleccionado.

Quizá la mayor crítica que quepa hacerle a dicha interfaz es que, en el caso de los contenidos en emisión, se centra en mostrarnos el programa y no en el canal, por lo que puede ser algo difícil identificar en qué canal estamos entrando en cada momento.

Sin embargo, efectivamente tendremos acceso a más de 80 canales (86, para ser exactos). Y lo mejor es que podemos confirmar que no hay reducción de calidad de la imagen en esta versión gratuita y, sobre todo y ante todo… que no hay publicidad (no añadida por Tivify, me refiero… publicidad en la TV hay a toneladas, claro).

Así que sí: he podido tragarme la programación de la mañana sin esperas ni cortes, y echar un vistazo a un puñado de películas y documentales emitidos en esta última semana; en su mayor parte, por La 1 y La 2. En la siguiente imagen podéis ver cómo luce la pantalla de visualización de una película: controles de reproducción, opción de grabación, selección de pistas de audio…

Ciertamente, los documentales y varias de las series disponibles aquí lo están también en la web de RTVE, pero las películas no y, en cualquier caso, se agradece poder tener todo el contenido concentrado en un mismo lugar.

Secciones de la plataforma.

Permitidme que me regodee en la experiencia de la ausencia de publicidad, pues representa toda una mejorar frente a la horrorosa experiencia de usuario que proporcionan las webs de Mitele (Mediaset) o de Atresplayer (Atresmedia), que te muestran varios anuncios —extra— antes de permitirte empezar a visualizar cualquier contenido de su plataforma.

Cabe destacar, por último, que —a falta de un mando de TV en el que podamos asignar cada número a un canal— la web nos permite personalizar qué canales se nos muestran, y en qué orden, accediendo a la sección de 'Mi Cuenta', como podemos ver aquí debajo: