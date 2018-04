Los mejores programas para grabar CDs, DVDs y BluRay

Aunque muchos usuarios ya ni siquiera tienen ordenadores con bandejas para CDs y DVDs, eso no quiere decir que no existan muchos que aún usan ese medio para consumir contenido, compartirlo o simplemente respaldarlo.

Programas para grabar DVDs, CDs y Blu-ray no es algo que escasee, y precisamente entre tantas ofertas te encuentras algunas bastante costosas por las que en muchos casos no tiene sentido pagar si solo quieres quemar un par de discos. Para ayudarte, nosotros te recomendamos varias herramientas gratuitas, o que te permiten probar el software antes de decidir si vale la pena.

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools es un viejo pero bueno conocido. Aunque su principal función no es la de grabar discos sino la de montar imágenes, cuenta con un apartado llamado 'Disc Burn' que te deja quemar cualquier imagen a un CD, DVD o Blu-ray. También puedes grabar datos, crear CDs de audio, copiar discos completos con todo y sus particiones.

La versión gratuita contiene anuncios pero te deja usar todas las funciones. Una licencia para Disc Burn cuesta apenas 5 euros. Una licencia de por vida para todas las herramientas adicionales de DAEMON Tools cuesta 20 euros.

WinX DVD Author

WinX DVD Author es un programa gratuito para Windows 7, 8/8.1 y Windows 10 que te permite grabar todo tipo de formatos de vídeo a un DVD. Tiene varias opciones para editar vídeos caseros, añadir menús, subtítulos y otros elementos.

Imgburn

Imgburn es otro programa antaño, su web y su interfaz lucen bastante desactualizadas pero la herramienta sigue siendo buena, además de completamente gratuita, sin limites ni anuncios.

Imgburn te deja grabar CD, DVD, HD DVD, y Blu-ray y soporta múltiples formatos de audio y y vídeo. Además de ser comatible con todas las versiones de Windows desde Windows 95 hasta Windows 10, también puedes usarlo en Linux a través de Wine.

Ashampoo Burning Studio

Las herramientas de Ashampoo también son bien conocidas, y para quien busca una solución simple y gratuita de grabación existe Ashampoo Burning Studio Free. Puedes quemar CDs, DVDs y Blu-ray, y tiene múltiples funciones para grabar datos, hacer respaldos, copiar discos, etc.

ExpressBurn

ExpressBurn es otro programa gratuito siempre que no sea para uso comercial. La versión gratis no expira, pero solo te deja quemar CDs. Una versión plus que varía en precio, te deja grabar DVD y Blu-ray. ExpressBurn también tiene versión para macOS.

Burnaware

Burnaware es una herramienta sencilla para grabar CDs, DVDs y Blu-ray de todo tipo, ya sea audio, vídeo, datos, respaldos, discos de arranque, etc. La versión gratuita contiene todas las funciones básicas, excepto la copia directa de disco a disco.

Alcohol 120%

Alcohol 120% es una excelente y conocida herramienta para grabar CDs y DVDs en Windows. No tiene versión gratuita pero sí cuentas con un periodo de pruebas de 15 días con todas sus funciones. La versión completa cuesta 39 euros.

En Genbeta | Cómo reproducir archivos MKV en tu PC, Mac o móvil

En Genbeta | VLC 3.0, análisis: el reproductor multimedia que se sigue haciendo mejor