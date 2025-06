Usuarios califican Windows 11 de "puro horror" y uno de los jefes de Microsoft no ha dudado en responder a las críticas

Windows 10 está a punto de quedarse sin soporte, y para muchos usuarios, Windows 11 sigue sin ser una alternativa atractiva. Así lo ha expresado públicamente un usuario en X, donde calificó el nuevo sistema operativo de Microsoft como “un horror”. La sorpresa llegó cuando el propio jefe del programa Windows Insider, Brandon LeBlanc, decidió responderle directamente.

Todo comenzó cuando el usuario @therealazzurro reconoció en una publicación que, desde Windows 8 en adelante, la calidad general del sistema había sido cuestionable. El mensaje fue tajante: “Tengo muchas ganas de decirte que odié Windows cada vez más a partir de la versión 8 (la 10 fue un poco mejor, la 11 es un horror), hasta el punto de que me decidí y me cambié a Fedora hace más de un año. No pienso volver.”

Microsoft está al tanto de las críticas a Windows 11

Entre sus quejas, destaca que la búsqueda del menú de inicio, antes rápida y eficaz, ha perdido calidad. Aunque admite que hubo una ligera mejora en el panel de control respecto a Windows 10, el balance general es claramente negativo.

Lo sorprendente fue la reacción de LeBlanc, quien respondió de forma pública y con tono conciliador:

"Gracias por compartir su experiencia. Lamento saber que lo perdimos con Windows 11. Espero que, con el tiempo, podamos recuperarlo. Pero Fedora es mi distribución favorita de Linux, así que... buena elección."

Este intercambio dejó claro que Microsoft no es ajena a las críticas que pesan sobre Windows 11. En los últimos meses, la compañía ha intentado introducir mejoras, como un nuevo menú de inicio más accesible, pero los retos siguen siendo importantes.

Uno de los principales problemas para Microsoft es que una gran parte de los usuarios quedará fuera de las actualizaciones de seguridad tras el fin de soporte de Windows 10. Para incentivar la migración a Windows 11, la empresa está apostando por estrategias cuestionables, como la inclusión de anuncios invasivos en el sistema operativo, lo que ha generado aún más rechazo entre los usuarios tradicionales.

