Movistar+ incorpora las versiones de pago de ATRESplayer y Mitele a su catálogo de contenidos

Las dos plataformas de streaming de pago vinculadas a los grandes grupos televisivos españoles van a incorporarse al catálogo de contenidos de Movistar+, según ha anunciado hoy Telefónica.

Así, Mitele PLUS (de Mediaset España) y ATRESplayer Premium (de Atresmedia) pasarán a estar disponibles para los clientes de la plataforma de Movistar que dispongan de un descodificador UHD, desde el cual quedará habilitada la suscripción a través de las opciones de la cuenta Movistar.

Eso significa que, por ahora, Movistar+ no incorporará los contenidos de ambos servicios a sus tarifas convergentes, ya que resulta imprescindible estar suscritos previamente para disfrutar de los contenidos en Movistar+.

En el caso de que no lo estén, podrán realizar la contratación a través de la plataforma Movistar+ desde la sección 'Mi cuenta/Otras suscripciones'.

ATRESplayer Premium

La plataforma ATRESplayer ya llevaba disponible desde el pasado mes de noviembre para los clientes de Movistar+ con descodificador UHD. La novedad viene con la incorporación de su modalidad Premium y, también, con la posibilidad de usar el buscador del descodificador para acceder a sus contenidos.

La modalidad Premium ofrece, además del acceso bajo demanda a todos los programas de los canales de Atresmedia (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries, Flooxer...), la opción de acceder a preestrenos días antes de su emisión en TV, además de contenidos únicos originales.

Series como 'By Ana Milán' y 'Fisica o Química: el reencuentro', o formatos de inminente lanzamiento como 'Drag Race España', son algunos de los grandes reclamos de la versión de pago de esta plataforma.

Mitele PLUS

Por otro lado, Mitele PLUS, la versión de pago de la plataforma de TV más consumida en España (2,5 millones de usuarios únicos de media mensual en 2020) nos da acceso bajo demanda a todo el contenido de los canales de Mediaset (Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy y Be Mad).

Junto a eso, la plataforma ofrece prestrenos de ficciones y emisiones exclusivas de contenidos de gran demanda como 'La isla de las tentaciones' o 'La Campos móvil' y algunas de las afamadas series turcas como 'Love is in the air' o 'Mi hogar, mi destino', entre otros, así como eventos especiales para suscriptores a 'Mitele Club' protagonizados por conocidos presentadores y colaboradores de Mediaset España.

