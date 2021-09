Netflix ya considera a TikTok un gran competidor, y tiene motivos para ello: así le está ganando en la lucha por nuestro tiempo

La competencia de Netflix está muy clara si nos preguntan, pero desde la compañía siempre lo han visto distinto. Hace más de dos años, la compañía de Reed Hastings ya afirmaba que su gran rival no era HBO, sino Fortnite. Si le preguntasen ahora quizá dirían TikTok, y es que el verano pasado, Netflix ya afirmó públicamente que consideraba a TikTok un nuevo gran competidor.

En esa lista de grandes rivales, la plataforma había situado años atrás a YouTube o las teles tradicionales, pero no a redes sociales como Instagram, Snapchat, Twitter o plataformas como Twitch. De Facebook sí hubo menciones en su momento, pero llama la atención que ante los cambios del último lustro, apunten a Tiktok y no a las otras, que siguen siendo más grandes.

Hoy, las cifras publicadas por App Annie, una de las mayores consultoras de analítica y estadísticas sobre lo que ocurre en nuestros móviles, no dicen las razones de ese creciente respeto a TikTok.

Un vistazo a… 7 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO partido a NETFLIX

Las claves de App Annie

Informe de App Annie. Ránking de total empleado en cada aplicación a nivel mundial

En cuanto a tiempo empleado dentro de las aplicaciones, a nivel mudnial TikTok se hizo un hueco en el TOP 10 en 2019. En 2020, sin embargo, su crecimiento fue meterórico, colocándose en el quinto puesto y bastante por encima de Netflix, que se quedó octava. En la primera mitad de 2021, la realidad ha sido exactamente la misma para ambas compañías.

Sí, YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram siguen por delante de TikTok, pero también hay que valorar apartados más importantes en mercados clave, como es la variable del tiempo medio empleado por en cada servicio por parte de sus usuarios, en lugar de sumar todas las horas empleadas en YouTube y en TikTok en el mundo o en cada país, que evidentemente favorecen a las plataformas más asentadas por número de usuarios.

TikTok no solo crece en usuarios, sino también en el tiempo que estos emplean de media en su aplicación. Y es contra ese tiempo contra lo que compite Netflix

En ese sentido, App Annie nos muestra que (en Android) TikTok ha superado en uso a YouTube en Reino Unido y en Estados Unidos (no hay datos de España). En Estados Unidos, por ejemplo, se emplean 24 horas al mes por usuario en TikTok y 22 horas al mes por usuario en YouTube. Todo un hito teniendo en cuenta de dónde venimos.

Las cifras contra Netflix no las dan en este informe, pero en primer lugar, este crecimiento y sorpasso al número 1 en tiempo gastado en app a nivel mundial como es YouTube es un gran aviso de lo que hay y de lo que viene. No es justo compararlas directamente con Netflix porque ambas son plataformas gratuitas y Netflix no, pero la tendencia es muy indicativa.

Los datos de España (en niños y adolescentes) avalan la tendencia

También sabemos que el fenómeno de TikTok es todavía muy adolescente, y ese probablemente es otro factor importante para Netflix: que a medida que ese público crezca y TikTok se haga más transversal, su situación puede ir a peor. Para responder, Netflix ha dado muestras de conocer los puntos fuertes de TikTok en esta cultura de lo efímero, y tiene en marcha su propio TikTok: un feed de vídeos cortos extraídos de sus comedias más populares.

Informe de Qustodio. Tiempo medio diario empleado por niños en las principales aplicaciones sociales.

Informe de Qustodio. Tiempo medio diario empleado por niños en las principales aplicaciones de vídeo online.

Quien sí ha dado datos comparativos de los esos dos países y de España, con una encuesta hecha en 2020 a 100.000 niños/adolescentes entre 4 y 15 años es Qustodio, como muestran en este informe. Según el estudio, los niños españoles pasaron en 2020 65 minutos al día en TikTok, por 41 en Netflix. Hay diferencia, pero lo que puede preocupar a Netflix es cómo han evolucionado ambas cifras: respecto a 2019, TikTok ha crecido aquí un 109% y Netflix solamente un 2,43%.

En Reino Unido y Estados Unidos, según Qustodio, Netflix incluso ha cayó mucho (más de un 25%) respecto a 2019, algo raro en año de pandemia, mientras que TikTok, como apuntaba App Annie, se ha disparado casi al doble de uso por día.